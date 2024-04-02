Топ-100 самых дорогих домов в Подмосковье — дворцы за десятки миллионов долларов

По мнению риелтора Сергея Факиры, загородная недвижимость в Подмосковье вдвое выгоднее квартиры в столице. Но это точно не относится к предложениям из топ-100 самых дорогих домов в Московской области, составленного компанией "Intermark Загородная Недвижимость".
"Интерфакс-недвижимость" изучила этот "хит-парад роскоши". В него входят и новостройки, и вторичка.
Средняя площадь коттеджа из топ-100 — 2 013 м2, а средний размер участка — 114 соток. Средняя стоимость предложения выросла к февралю на 3,6% по сравнению с прошлым годом и превысила 30 миллионов долларов.
По словам экспертов компании, премиальная загородная недвижимость продолжает дорожать все последние годы, хотя с 2016-го темпы роста цен чуть замедлились, а за последний год десяток домов даже подешевел.
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