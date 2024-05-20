Сливочный смузи из груши и корицы с имбирём и соком лайма: стимулирует обмен веществ

Готовим ароматный смузи из груши и корицы

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Смузи из груши и корицы — отличный способ начать свой день.

Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В грушах много калия, полезного для здоровья сердца, калий помогает при бессоннице, снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Органические кислоты, находящиеся в грушах, стимулируют обмен веществ, улучшают пищеварение.

Ингредиенты

1/2 стакана йогурта (творога)

3/4 столовой ложки мёда

1/2 чайной ложки имбиря

1 груша

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки сока лайма

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Перелейте в бокалы и украсьте ломтиком груши. Посыпьте сверху корицей.