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Сливочный смузи из груши и корицы с имбирём и соком лайма: стимулирует обмен веществ

Готовим ароматный смузи из груши и корицы

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Еда

Смузи из груши и корицы — отличный способ начать свой день.

Готовим ароматный смузи из груши и корицы
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В грушах много калия, полезного для здоровья сердца, калий помогает при бессоннице, снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Органические кислоты, находящиеся в грушах, стимулируют обмен веществ, улучшают пищеварение.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана йогурта (творога)
  • 3/4 столовой ложки мёда
  • 1/2 чайной ложки имбиря
  • 1 груша
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 чайной ложки сока лайма

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Перелейте в бокалы и украсьте ломтиком груши. Посыпьте сверху корицей.

Смузи с грушей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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