Сливочный смузи из груши и корицы с имбирём и соком лайма: стимулирует обмен веществ

Смузи из груши и корицы — отличный способ начать свой день.
В грушах много калия, полезного для здоровья сердца, калий помогает при бессоннице, снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Органические кислоты, находящиеся в грушах, стимулируют обмен веществ, улучшают пищеварение.
Смешайте все ингредиенты в блендере. Перелейте в бокалы и украсьте ломтиком груши. Посыпьте сверху корицей.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.