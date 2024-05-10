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Борьба с цифровым старением: три ключевых шага для защиты кожи от вредного влияния гаджетов

Цифровое старение: что это и как с ним бороться?

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Невозможно отрицать, что современное поколение в большей степени зависит от гаджетов, и каждый день жизни кажется связанным с экранами мобильных телефонов или ноутбуков. Но влияют ли постоянное использование электроники на кожу? Определенно да. Это прямо влияет на состояние кожи, ускоряя процесс старения.

Цифровое старение: что это и как с ним бороться?
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Каждый раз, когда вы смотрите на электронный экран, ваша кожа подвергается синему свету, который наносит ей вред, аналогичный действию солнечных лучей. Этот процесс известен как цифровое старение. Вот три способа от bebeautiful.in, как защитить свою кожу от этого процесса.

Используйте витамин С

Витамин С является эффективной защитой от вредных ультрафиолетовых лучей и синего света. Он также способствует уменьшению гиперпигментации, темных пятен и дефектов, сохраняя кожу гладкой и безупречной. В независимости от времени суток наносите достаточное количество витамина С на всё лицо.

Наносите солнцезащитный крем

Будь то лето или зима, в помещении или на улице, SPF необходим. Солнцезащитный крем защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и предотвращает преждевременное старение. Обязательно выбирайте средства с SPF 30 или выше.

Ретинол для здоровой кожи

Ретинол является отличным выбором для ухода за собой. Этот мягкий эксфолиант помогает удалить омертвевшие клетки, способствуя выработке коллагена, и делает кожу более упругой, гладкой и здоровой при регулярном использовании.

В заключение, цифровое старение становится все более актуальной проблемой в нашей современной жизни, где экраны устройств становятся неотъемлемой частью нашего повседневного ритма. Помните о важности ухода за кожей и регулярно применяйте эти методы, чтобы сохранить свежесть и здоровье на долгие годы вперед.

ЦИФРОВОЕ СТАРЕНИЕ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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