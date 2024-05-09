Актёр Сергей Безруков рассказал историю приёмной девочки Вики

Сергей Безруков поведал историю приёмной семьи

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков поделился трогательной историей.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Артист отметил, что к приёмному родительству люди приходят разными путями.

Он привёл цитаты женщины, которая стала приёмной мамой девочки по имени Вика.

"Вика сразу влилась в семью. Дети приняли её хорошо, стали заботиться, помогать. Конечно, поначалу Вика на всё смотрела с удивлением, ей всё было непривычно. А родителей удивляло, например, как малышка сама пошла в кровать, легла, укрылась и послушно заснула", — приводит Безруков рассказ женщины.

Актёр рассказал о "Школе приёмных родителей", которую проходят люди, задумавшиеся о том, чтобы принять в семью ребёнка-сироту.

Ранее Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада".