Актёр Сергей Безруков рассказал историю приёмной девочки Вики

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков поделился трогательной историей.
Артист отметил, что к приёмному родительству люди приходят разными путями.
Он привёл цитаты женщины, которая стала приёмной мамой девочки по имени Вика.
"Вика сразу влилась в семью. Дети приняли её хорошо, стали заботиться, помогать. Конечно, поначалу Вика на всё смотрела с удивлением, ей всё было непривычно. А родителей удивляло, например, как малышка сама пошла в кровать, легла, укрылась и послушно заснула", — приводит Безруков рассказ женщины.
Актёр рассказал о "Школе приёмных родителей", которую проходят люди, задумавшиеся о том, чтобы принять в семью ребёнка-сироту.
Ранее Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада".
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.