Шашлык из свинины в духовке: маринуется в соевом соусе с рисовым уксусом

Давайте приготовим шашлык из свинины с использованием соевого соуса и запечём его в духовке для получения особенно нежного и сочного мяса.
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Для этого блюда от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобится (на 3 порции):
500-600 г свинины,
100-150 мл соевого соуса,
2 ст. л. рисового уксуса,
1 — 1,5 ст. л. сахара.
Приготовление
Сначала нарежьте свинину на не слишком крупные кусочки.
Затем смешайте соевый соус, рисовый уксус и сахар, чтобы получилась маринад. Залейте маринадом свинину, хорошо перемешайте и оставьте на 1-2 часа для пропитывания.
Пока мясо маринуется, замочите шпажки на полчаса в тёплой воде.
После этого насадите мясо на шпажки и уложите их на форму таким образом, чтобы свинина находилась на весу, а концы шпажек выступали за бортики.
Разогрейте духовку до 220 °C и отправьте шашлык в нее на примерно 20 минут, периодически переворачивая его для равномерного запекания. После этого уменьшите температуру до 180 °C и продолжайте запекать еще около 15-20 минут, пока мясо не станет нежным и сочным.
Готовый шашлык можно подавать с гарниром из овощей или картофельным пюре. Если хотите усилить вкус, можно полить шашлык остатками маринада перед подачей. Приятного аппетита! Наслаждайтесь сочным и ароматным шашлыком из свинины с соевым соусом, запеченным в духовке.
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Маринад для свинины с соевым соусом 💥 Как приготовить соевый МАРИНАД для СВИНИНЫ