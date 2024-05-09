Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как путешествовать в одиночку: экспертные советы для независимых туристов
Знакомим с красивой обриетой
Сергей Безруков поведал историю приёмной семьи
Учёные обнаружили необычный способ, которым клопы защищаются от ос-паразитов
3 способа заработать деньги
Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам
Шашлык из свинины в духовке: маринуется в соевом соусе с рисовым уксусом

Шашлык из свинины с соевым соусом: готовим его в духовке

1:42
Еда

Давайте приготовим шашлык из свинины с использованием соевого соуса и запечём его в духовке для получения особенно нежного и сочного мяса.

Шашлык из свинины с соевым соусом: готовим его в духовке
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого блюда от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобится (на 3 порции):

  • 500-600 г свинины,
  • 100-150 мл соевого соуса,
  • 2 ст. л. рисового уксуса,
  • 1 — 1,5 ст. л. сахара.

Приготовление

  1. Сначала нарежьте свинину на не слишком крупные кусочки.
  2. Затем смешайте соевый соус, рисовый уксус и сахар, чтобы получилась маринад. Залейте маринадом свинину, хорошо перемешайте и оставьте на 1-2 часа для пропитывания.
  3. Пока мясо маринуется, замочите шпажки на полчаса в тёплой воде.
  4. После этого насадите мясо на шпажки и уложите их на форму таким образом, чтобы свинина находилась на весу, а концы шпажек выступали за бортики.
  5. Разогрейте духовку до 220 °C и отправьте шашлык в нее на примерно 20 минут, периодически переворачивая его для равномерного запекания. После этого уменьшите температуру до 180 °C и продолжайте запекать еще около 15-20 минут, пока мясо не станет нежным и сочным.

Готовый шашлык можно подавать с гарниром из овощей или картофельным пюре. Если хотите усилить вкус, можно полить шашлык остатками маринада перед подачей. Приятного аппетита! Наслаждайтесь сочным и ароматным шашлыком из свинины с соевым соусом, запеченным в духовке.

Маринад для свинины с соевым соусом 💥 Как приготовить соевый МАРИНАД для СВИНИНЫ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Делимся полезными свойствами лопуха
Делимся полезными свойствами лопуха
Последние материалы
Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам
В Ингушетии женщина получила 5,7 млн рублей за фиктивную травму
Nature: открыт новый тип клеток в печени
Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж
Идеальный натуральный макияж: шаг за шагом
Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке
Турецкий салат "Пияз": вдохновляющий вкус фасоли с черри и специями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников