Шашлык из свинины в духовке: маринуется в соевом соусе с рисовым уксусом

Шашлык из свинины с соевым соусом: готовим его в духовке

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим шашлык из свинины с использованием соевого соуса и запечём его в духовке для получения особенно нежного и сочного мяса.

Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого блюда от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобится (на 3 порции):

500-600 г свинины,

100-150 мл соевого соуса,

2 ст. л. рисового уксуса,

1 — 1,5 ст. л. сахара.

Приготовление

Сначала нарежьте свинину на не слишком крупные кусочки. Затем смешайте соевый соус, рисовый уксус и сахар, чтобы получилась маринад. Залейте маринадом свинину, хорошо перемешайте и оставьте на 1-2 часа для пропитывания. Пока мясо маринуется, замочите шпажки на полчаса в тёплой воде. После этого насадите мясо на шпажки и уложите их на форму таким образом, чтобы свинина находилась на весу, а концы шпажек выступали за бортики. Разогрейте духовку до 220 °C и отправьте шашлык в нее на примерно 20 минут, периодически переворачивая его для равномерного запекания. После этого уменьшите температуру до 180 °C и продолжайте запекать еще около 15-20 минут, пока мясо не станет нежным и сочным.

Готовый шашлык можно подавать с гарниром из овощей или картофельным пюре. Если хотите усилить вкус, можно полить шашлык остатками маринада перед подачей. Приятного аппетита! Наслаждайтесь сочным и ароматным шашлыком из свинины с соевым соусом, запеченным в духовке.