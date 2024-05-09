Почему стоимость содержания загородного дома в России вырастет в 2024 году

Содержание загородного дома в России станет дороже

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году стоимость содержания загородного дома в России может значительно возрасти, что связано с рядом факторов. Во-первых, управляющие компании планируют увеличить тарифы на свои услуги примерно на 10-15% в ответ на возрастающие требования жителей к качеству обслуживания и необходимость вывода зарплат из серой зоны. Это подтверждает Валерий Лукинов из "Загородного Девелопмент".

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дополнительно, юрист Ольга Благовещенская указывает на общую тенденцию подорожания в первом квартале 2024 года на 3-5% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и строительные материалы. Изменения в ценах на материалы связаны с логистическими сложностями и параллельным импортом.

Кроме того, Тимур Дасаев из "Дачного Сезона" подчеркивает, что стоимость обслуживания повысится из-за увеличения цен на энергоресурсы, уборку территории и водоснабжение, особенно в населенных пунктах с центральными коммуникациями.

Таким образом, владельцам загородных домов стоит ожидать увеличения расходов на содержание своих недвижимостей в текущем году. Это может потребовать пересмотра бюджетов и, возможно, поиска способов оптимизации расходов.