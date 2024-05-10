Атлет объяснил, как правильно увеличить скорость бега

Спортсмен объяснил, как правильно увеличить скорость бега

1:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ультрамарафонец Александр Элконин объяснил, как правильно увеличить скорость бега без вреда для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кстати, профессиональные бегуны чаще говорят не о скорости, а об обратном показателе — темпе (время на единицу расстояния, минуты/секунды на километр). Этот способ удобнее для расчета времени на дистанции и для рабочих подсчетов на тренировках.

Обычная рекомендация для первых месяцев беговых тренировок — бегать в "разговорном" темпе, то есть так, чтобы на бегу можно было говорить не задыхаясь. После регулярных тренировок 3-5 раз в неделю этот темп растет.

Самое простое правило для увеличения скорости бега — увеличить объем в том же "разговорном" темпе (но не более чем на 10 процентов в неделю от общей нагрузки).

Если хочется бежать по-настоящему быстро, нужны специальные тренировки для техники бега, развития силы и скорости.

Для начала можно делать специальные беговые упражнения. Они помогают отработать и закрепить двигательные навыки. Комплексы доступны в Сети по запросу "специальные беговые упражнения" или running drills.

Силовые тренировки для быстрого бега должны быть направлены как на развитие максимальной силы мышц, так и на их выносливость, пишет "СЭ".

Отдельно придется развивать способность мышц быстро переключаться между сокращением и расслаблением. Для этого хорошо подойдут прыжки.

Также скорость развивают через интервальные тренировки — пробегают небольшие отрезки с максимальной быстротой.