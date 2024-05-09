Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили на самые распространённые вопросы о страховании
Как путешествовать в одиночку: экспертные советы для независимых туристов
Сергей Безруков поведал историю приёмной семьи
Учёные обнаружили необычный способ, которым клопы защищаются от ос-паразитов
Шашлык из свинины с соевым соусом: готовим его в духовке
3 способа заработать деньги
Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
Рассказываем о обриете, которая станет украшением интерьера

Знакомим с красивой обриетой

1:57
Садоводство » Цветы

Обриета - это декоративное растение с нежными зелеными листьями, которое часто используется для украшения интерьера дома или офиса. Это растение достаточно неприхотливое и легко ухаживать за ним в домашних условиях. В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить и ухаживать за обриетой.

Знакомим с красивой обриетой
Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выбор места и освещения

Обриета предпочитает яркое diffused освещение, поэтому лучше всего разместить ее в помещении, где есть много света, но прямые солнечные лучи не попадают на растение. Идеальным местом для обриеты будет окно на восточную или западную сторону дома.

Полив и влажность

Обриета любит умеренное поливание. Земля в горшке должна быть всегда слегка влажной, но не переувлажненной. Лучше всего поливать обриету теплой, отстоянной водой, по мере высыхания верхнего слоя почвы. Важно не заливать растение, так как это может привести к гниению корней.

Удобрение и пересадка

Обриета нуждается в удобрениях в период активного роста, который обычно приходится на весну и лето. Для этого можно использовать универсальные минеральные удобрения для комнатных растений, разбавив их водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

Пересадка обриеты рекомендуется проводить раз в два-три года или если растение стало тесно в горшке. Пересадку лучше всего проводить весной или летом, использовать новый горшок с дренажным отверстием и свежую почву для комнатных растений.

Вредители и болезни

Обриета может быть подвержена атакам тли, клещей и шербека. Чтобы предотвратить это, можно регулярно осматривать растение и при необходимости обрабатывать его специальными инсектицидами. Также важно избегать переувлажнения почвы, чтобы предотвратить гниение корней.

Обриета (аубреция) – кратко о выращивании
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Как правильно сажать хосту на дачном участке
Делимся полезными свойствами лопуха
Делимся полезными свойствами лопуха
Последние материалы
Растяжки на коже: домашние методы профилактики и лечения
Тренер назвала упражнения, которые можно делать лежа
Жилье героев Великой Отечественной войны обновили в Москве
Лучшее время для поездки во Францию: советы туристам
В Ингушетии женщина получила 5,7 млн рублей за фиктивную травму
Nature: открыт новый тип клеток в печени
Победительницу конкурса "Миссис Россия" бросил муж
Идеальный натуральный макияж: шаг за шагом
Тренер рассказал, как избежать травмы во время прыжков на скакалке
Турецкий салат "Пияз": вдохновляющий вкус фасоли с черри и специями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников