Рассказываем о обриете, которая станет украшением интерьера

Знакомим с красивой обриетой

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Обриета - это декоративное растение с нежными зелеными листьями, которое часто используется для украшения интерьера дома или офиса. Это растение достаточно неприхотливое и легко ухаживать за ним в домашних условиях. В этой статье мы расскажем, как правильно вырастить и ухаживать за обриетой.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выбор места и освещения

Обриета предпочитает яркое diffused освещение, поэтому лучше всего разместить ее в помещении, где есть много света, но прямые солнечные лучи не попадают на растение. Идеальным местом для обриеты будет окно на восточную или западную сторону дома.

Полив и влажность

Обриета любит умеренное поливание. Земля в горшке должна быть всегда слегка влажной, но не переувлажненной. Лучше всего поливать обриету теплой, отстоянной водой, по мере высыхания верхнего слоя почвы. Важно не заливать растение, так как это может привести к гниению корней.

Удобрение и пересадка

Обриета нуждается в удобрениях в период активного роста, который обычно приходится на весну и лето. Для этого можно использовать универсальные минеральные удобрения для комнатных растений, разбавив их водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

Пересадка обриеты рекомендуется проводить раз в два-три года или если растение стало тесно в горшке. Пересадку лучше всего проводить весной или летом, использовать новый горшок с дренажным отверстием и свежую почву для комнатных растений.

Вредители и болезни

Обриета может быть подвержена атакам тли, клещей и шербека. Чтобы предотвратить это, можно регулярно осматривать растение и при необходимости обрабатывать его специальными инсектицидами. Также важно избегать переувлажнения почвы, чтобы предотвратить гниение корней.