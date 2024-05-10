Острый соус к шашлыку из сметаны и аджики: степень остроты легко регулировать на свой вкус

Соус для шашлыка из сметаны с аджикой: вкуснейшее дополнение к мясу за две минуты

Этот острый соус на основе сметаны с аджикой добавит вкусовое разнообразие и пикантность вашему шашлыку.

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Для приготовления соуса вам понадобятся:

2-3 веточки кинзы,

200 г сметаны,

2 ст. л. аджики.

Приготовление

Сначала мелко порубите кинзу. Затем смешайте сметану с кинзой и аджикой. Количество добавляемой аджики может быть регулируемым в зависимости от вашего предпочтения остроты. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы соус стал однородным и ароматным. Дайте соусу немного постоять, чтобы ароматы хорошо соединились.

Подавайте соус к уже готовому шашлыку. Он отлично сочетается с мясом, но также может быть использован в качестве дополнения к овощным блюдам. Наслаждайтесь острым и ароматным соусом из сметаны с аджикой, который прекрасно дополнит ваш шашлык и придаст ему новые оттенки вкуса. Приятного аппетита!