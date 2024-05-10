Острый соус к шашлыку из сметаны и аджики: степень остроты легко регулировать на свой вкус

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Соус для шашлыка из сметаны с аджикой: вкуснейшее дополнение к мясу за две минуты

Еда

Этот острый соус на основе сметаны с аджикой добавит вкусовое разнообразие и пикантность вашему шашлыку.

Соус для шашлыка из сметаны с аджикой: вкуснейшее дополнение к мясу за две минуты
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления соуса вам понадобятся:

  • 2-3 веточки кинзы,
  • 200 г сметаны,
  • 2 ст. л. аджики.

Приготовление

  1. Сначала мелко порубите кинзу.
  2. Затем смешайте сметану с кинзой и аджикой. Количество добавляемой аджики может быть регулируемым в зависимости от вашего предпочтения остроты.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы соус стал однородным и ароматным. Дайте соусу немного постоять, чтобы ароматы хорошо соединились.

Подавайте соус к уже готовому шашлыку. Он отлично сочетается с мясом, но также может быть использован в качестве дополнения к овощным блюдам. Наслаждайтесь острым и ароматным соусом из сметаны с аджикой, который прекрасно дополнит ваш шашлык и придаст ему новые оттенки вкуса. Приятного аппетита!

3 Лучших СОУСА для Шашлыка и мясных блюд. ENG SUB
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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