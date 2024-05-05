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Сочный стейк из свинины: подаётся с острым соусом из томатов и перчика чили

Стейк из свинины с острым томатным соусом: сытно, вкусно и сочно

2:36
Еда

Рецепт стейка из свинины с соусом — это прекрасная возможность приготовить вкусное и сочное блюдо из свиного мяса. Этот рецепт от RussianFood.com очень простой и доступный по ингредиентам. Давайте подробнее рассмотрим его.

Стейк из свинины с острым томатным соусом: сытно, вкусно и сочно
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления стейка из свинины с соусом вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 700 г свиной шеи;

— 100 г очищенных томатов в собственном соку;

— 20 мл соевого соуса;

— 1 столовая ложка соуса чили;

— 30 г растительного масла;

— 10 г сливочного масла;

— соль и чёрный перец по вкусу;

— специи для мяса по вкусу.

Приготовление

  1. Начните с того, чтобы тщательно промыть свиную шейку, обсушить её и удалить все лишние жировые отложения.
  2. Разрежьте мясо вдоль на две части, чтобы получить стейки нужного размера.
  3. Посолите обе стороны свиной шеи и отбейте мясо кулаком. Позвольте мясу пропитаться солью в течение нескольких минут.
  4. В глубокую сковороду или ковш выложите очищенные томаты в собственном соку.
  5. Добавьте соевый соус и соус чили в сковороду с томатами. Приведите смесь к кипению и посолите, добавьте черный перец по вкусу.
  6. Обязательно смажьте стейки свинины растительным маслом с обеих сторон, чтобы они не прилипали к сковороде при жарке.
  7. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте в нее растительное масло. Выложите стейки на сковороду и обжарьте с одной стороны в течение 1,5 минуты.
  8. Переверните стейки и посыпьте их черным перцем. Продолжайте жарить стейки еще 3,5 минуты с каждой стороны.
  9. В последний раз переверните стейки и смажьте их сверху сливочным маслом, чтобы корочка стала более мягкой. Продолжайте готовить стейки на сковороде еще 3,5 минуты.
  10. В качестве соуса, измельчите томаты с помощью блендера до получения гладкой консистенции. Перелейте соус в соусницу.
  11. Снимите сковороду с огня и проверьте готовность свиного мяса, разрезав его нарезками.

Стейки из свинины готовы! Подавайте их с соусом на стол. Процесс приготовления стейка из свинины с соусом достаточно прост, а результат будет порадовать вас и ваших близких вкусным и сочным блюдом. Попробуйте приготовить его и насладитесь замечательным вкусом!

Стейк из свиной шеи с соусом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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