Сочный стейк из свинины: подаётся с острым соусом из томатов и перчика чили

Рецепт стейка из свинины с соусом — это прекрасная возможность приготовить вкусное и сочное блюдо из свиного мяса. Этот рецепт от RussianFood.com очень простой и доступный по ингредиентам. Давайте подробнее рассмотрим его.
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Для приготовления стейка из свинины с соусом вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 700 г свиной шеи;
— 100 г очищенных томатов в собственном соку;
— 20 мл соевого соуса;
— 1 столовая ложка соуса чили;
— 30 г растительного масла;
— 10 г сливочного масла;
— соль и чёрный перец по вкусу;
— специи для мяса по вкусу.
Приготовление
Начните с того, чтобы тщательно промыть свиную шейку, обсушить её и удалить все лишние жировые отложения.
Разрежьте мясо вдоль на две части, чтобы получить стейки нужного размера.
Посолите обе стороны свиной шеи и отбейте мясо кулаком. Позвольте мясу пропитаться солью в течение нескольких минут.
В глубокую сковороду или ковш выложите очищенные томаты в собственном соку.
Добавьте соевый соус и соус чили в сковороду с томатами. Приведите смесь к кипению и посолите, добавьте черный перец по вкусу.
Обязательно смажьте стейки свинины растительным маслом с обеих сторон, чтобы они не прилипали к сковороде при жарке.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте в нее растительное масло. Выложите стейки на сковороду и обжарьте с одной стороны в течение 1,5 минуты.
Переверните стейки и посыпьте их черным перцем. Продолжайте жарить стейки еще 3,5 минуты с каждой стороны.
В последний раз переверните стейки и смажьте их сверху сливочным маслом, чтобы корочка стала более мягкой. Продолжайте готовить стейки на сковороде еще 3,5 минуты.
В качестве соуса, измельчите томаты с помощью блендера до получения гладкой консистенции. Перелейте соус в соусницу.
Снимите сковороду с огня и проверьте готовность свиного мяса, разрезав его нарезками.
Стейки из свинины готовы! Подавайте их с соусом на стол. Процесс приготовления стейка из свинины с соусом достаточно прост, а результат будет порадовать вас и ваших близких вкусным и сочным блюдом. Попробуйте приготовить его и насладитесь замечательным вкусом!