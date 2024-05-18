Обнаружено ещё одно вредное свойство соли

Врач Спахов: соль увеличивает риск возникновения рака желудка

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов заявил, что самая часто используемая специя — соль, увеличивает риск рака желудка практически в два раза. Он поделился информацией о вредном свойстве соли в комментарии для aif. ru.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Доктор отметил, что учёными давно было замечено, что любители солёной пищи имеют значительно более высокий риск заболеть раком желудка по сравнению с другими. Однако мало кто осведомлён об этой угрозе, отметил Спахов.

"Люди уверены, что соль вредит лишь гипертоникам. Но она еще повышает риск развития камней в почках, сахарного диабета, остеопороза и катаракты. От досаливания пищи необходимо отказаться", — отметил Константин Спахов.

Если человек часто добавляет соль в тарелку с едой, это может свидетельствовать о чрезмерном потреблении этой специи и повышенном риске заболеваний.

По мнению врача, нетрудно избавиться от привычки досаливать пищу. Достаточно просто убрать солонку со стола на три недели. Этого срока достаточно, чтобы адаптироваться к нормальному уровню соли в питании, отметил специалист.