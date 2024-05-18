Обнаружено ещё одно вредное свойство соли

Терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов заявил, что самая часто используемая специя — соль, увеличивает риск рака желудка практически в два раза. Он поделился информацией о вредном свойстве соли в комментарии для aif. ru.
Доктор отметил, что учёными давно было замечено, что любители солёной пищи имеют значительно более высокий риск заболеть раком желудка по сравнению с другими. Однако мало кто осведомлён об этой угрозе, отметил Спахов.
"Люди уверены, что соль вредит лишь гипертоникам. Но она еще повышает риск развития камней в почках, сахарного диабета, остеопороза и катаракты. От досаливания пищи необходимо отказаться", — отметил Константин Спахов.
Если человек часто добавляет соль в тарелку с едой, это может свидетельствовать о чрезмерном потреблении этой специи и повышенном риске заболеваний.
По мнению врача, нетрудно избавиться от привычки досаливать пищу. Достаточно просто убрать солонку со стола на три недели. Этого срока достаточно, чтобы адаптироваться к нормальному уровню соли в питании, отметил специалист.
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