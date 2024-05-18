Кошачий язык расшифрован: нужно ли записываться на специальные курсы, чтобы профессионально мяукать

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Стало известно, как понять язык кошек

1:50
Зоосфера » Кошки

Иногда владельцам бывает трудно понять своих питомцев, особенно кошек, чье поведение порой кажется загадочным.

Стало известно, как понять язык кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Кошка может обидеться или проявить капризность, если что-то ей не понравится. Поэтому важно знать, как сделать взаимодействие с кошкой более комфортным.

Для этого следует соблюдать несколько простых правил.

Правило первое

У кошек сильно развит инстинкт самосохранения, поэтому они боятся громких и резких звуков, прячутся от них, что вызывает у них стресс. Нужно защищать питомцев от таких раздражителей. Кошка может испытывать стресс даже от прихода гостей, которые хотят её погладить. Важно, чтобы инициатором контакта всегда была сама кошка.

Правило второе

У животного должно быть личное пространство для восстановления физических и психологических сил. Если кошка ушла в своё убежище, её не следует беспокоить.

Правило третье

Кошки выражают своё настроение через язык тела, и его нужно уметь читать. Например, если кошка дергает хвостом или бьёт им об пол, лучше к ней не подходить. Если же хвост поднят высоко и медленно виляет, у неё хорошее настроение, и можно попытаться наладить контакт.

Правило четвертое

Брать кошку на руки нужно аккуратно. Никогда не поднимайте её за шкуру на загривке или за передние лапы, это причиняет сильный дискомфорт. Также не стоит поднимать кошку одной рукой, подхватывая её под живот — это может быть болезненно.

Правило пятое

Не следует настойчиво гладить кошку, особенно если она сопротивляется. Допускаются только лёгкие поглаживания, плавные и без нажима, по направлению роста шерсти.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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