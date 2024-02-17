Секреты приготовления сочного и ароматного свиного стейка на сковороде

Стейк свиной на сковороде: как сделать мясо идеально прожаренным

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусный, сочный стейк из свинины на сковороде? Не волнуйтесь, это мясное блюдо по рецепту сайта RussianFood. com настолько простое, что каждый сможет справиться и получить отличный результат!

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для начала выберите самые красивые кусочки свиного стейка, которые найдёте на прилавке. Затем замаринуйте мясо в смеси трав и специй. Если у вас есть сковорода для гриля, то это идеальный вариант для жарки стейка, но если нет, используйте обычную сковороду.

Вам понадобятся следующие продукты для двух порций:

— свиные стейки с косточкой, по 180 г — 2 шт.,

— оливковое масло для маринада — 1 столовая ложка,

— 2 зубчика чеснока,

— половина чайной ложки сушёного базилика,

— половина чайной ложки сушёного тимьяна,

— половина чайной ложки сушёного розмарина,

— половина лимона,

— 2 ст. л. оливкового масла для жарки,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление

В миске смешайте пропущенный через пресс чеснок, оливковое масло (1 столовая ложка), базилик, тимьян, розмарин, перец и свежевыжатый лимоновый сок. Обмакните каждый кусочек стейка в полученный маринад со всех сторон и оставьте на 3 часа, периодически переворачивая. Разогрейте сковороду и налейте в неё 2 столовые ложки оливкового масла. Выложите стейки на сковороду и жарьте их на среднем огне примерно по 10 минут с каждой стороны. Готовый свиной стейк подавайте горячим с соусом по вкусу и гарниром из овощей.

Теперь у вас есть рецепт вкусного стейка из свинины, который легко приготовить на сковороде. Лучшим гарниром к стейку будут отварные или слегка поджаренные овощи. Подавайте стейк с овощным соусом и легким салатом, например, с авокадо и креветками. Украсьте блюдо по своему вкусу с помощью зелени или овощных украшений. Приятного аппетита!