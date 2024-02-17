Секреты приготовления сочного и ароматного свиного стейка на сковороде

Хотите приготовить вкусный, сочный стейк из свинины на сковороде? Не волнуйтесь, это мясное блюдо по рецепту сайта RussianFood. com настолько простое, что каждый сможет справиться и получить отличный результат!
Для начала выберите самые красивые кусочки свиного стейка, которые найдёте на прилавке. Затем замаринуйте мясо в смеси трав и специй. Если у вас есть сковорода для гриля, то это идеальный вариант для жарки стейка, но если нет, используйте обычную сковороду.
Вам понадобятся следующие продукты для двух порций:
— свиные стейки с косточкой, по 180 г — 2 шт.,
— оливковое масло для маринада — 1 столовая ложка,
— 2 зубчика чеснока,
— половина чайной ложки сушёного базилика,
— половина чайной ложки сушёного тимьяна,
— половина чайной ложки сушёного розмарина,
— половина лимона,
— 2 ст. л. оливкового масла для жарки,
— соль и перец по вкусу.
Приготовление
Теперь у вас есть рецепт вкусного стейка из свинины, который легко приготовить на сковороде. Лучшим гарниром к стейку будут отварные или слегка поджаренные овощи. Подавайте стейк с овощным соусом и легким салатом, например, с авокадо и креветками. Украсьте блюдо по своему вкусу с помощью зелени или овощных украшений. Приятного аппетита!
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