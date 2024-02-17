Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что все части "выведены" из Авдеевки
Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон
Тайны вкусного! Уникальный рецепт жареной курицы «Кентукки», украденный из KFC
Учёные предложили использовать недра Сибири для хранения углекислого газа
Как правильно мыть кисти для макияжа
Что подарить человеку, который увлекается бегом?
Что делать с цветком после покупки в магазине
Представлен топ-5 самых "женских" автомобилей
Как правильное хранение влияет на структуру яичных белков: секреты шеф-повара
Секреты приготовления сочного и ароматного свиного стейка на сковороде

Стейк свиной на сковороде: как сделать мясо идеально прожаренным

1:58
Еда

Хотите приготовить вкусный, сочный стейк из свинины на сковороде? Не волнуйтесь, это мясное блюдо по рецепту сайта RussianFood. com настолько простое, что каждый сможет справиться и получить отличный результат!

Стейк свиной на сковороде: как сделать мясо идеально прожаренным
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для начала выберите самые красивые кусочки свиного стейка, которые найдёте на прилавке. Затем замаринуйте мясо в смеси трав и специй. Если у вас есть сковорода для гриля, то это идеальный вариант для жарки стейка, но если нет, используйте обычную сковороду.

Вам понадобятся следующие продукты для двух порций:

— свиные стейки с косточкой, по 180 г — 2 шт.,

— оливковое масло для маринада — 1 столовая ложка,

— 2 зубчика чеснока,

— половина чайной ложки сушёного базилика,

— половина чайной ложки сушёного тимьяна,

— половина чайной ложки сушёного розмарина,

— половина лимона,

— 2 ст. л. оливкового масла для жарки,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. В миске смешайте пропущенный через пресс чеснок, оливковое масло (1 столовая ложка), базилик, тимьян, розмарин, перец и свежевыжатый лимоновый сок.
  2. Обмакните каждый кусочек стейка в полученный маринад со всех сторон и оставьте на 3 часа, периодически переворачивая.
  3. Разогрейте сковороду и налейте в неё 2 столовые ложки оливкового масла. Выложите стейки на сковороду и жарьте их на среднем огне примерно по 10 минут с каждой стороны.
  4. Готовый свиной стейк подавайте горячим с соусом по вкусу и гарниром из овощей.

Теперь у вас есть рецепт вкусного стейка из свинины, который легко приготовить на сковороде. Лучшим гарниром к стейку будут отварные или слегка поджаренные овощи. Подавайте стейк с овощным соусом и легким салатом, например, с авокадо и креветками. Украсьте блюдо по своему вкусу с помощью зелени или овощных украшений. Приятного аппетита!

Стейк
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Сводка с фронта: в Авдеевке паническое бегство ВСУ, из Крынок уходит армия Украины
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Последние материалы
Как правильно мыть кисти для макияжа
Что подарить человеку, который увлекается бегом?
Стейк свиной на сковороде: как сделать мясо идеально прожаренным
Что делать с цветком после покупки в магазине
Представлен топ-5 самых "женских" автомобилей
Как правильное хранение влияет на структуру яичных белков: секреты шеф-повара
Врач Наумова заявила, что необъяснимая лихорадка у ребенка может быть признаком рака
Как помыть спонж от тонального крема
Эти сорта вишни не боятся монилиоз
Тушеная колбаса с картошкой и овощами: вкусное блюдо в одной кастрюле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников