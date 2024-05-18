Мошенничество в Корсакове: как пенсионерка лишилась квартиры на 7 миллионов рублей

В Корсакове три мошенницы обманули пенсионерку на квартиру

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Корсакове, Сахалинская область, группа мошенниц обманом завладела квартирой пожилой женщины. Пресс-служба региональной прокуратуры привлекла внимание к этой ситуации.

Фото: flickr.com by Comrade King from Greater Copenhagen Region, Denmark, Scandinavia. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Три женщины входили в преступную группу: одна из них незаконно проникла в квартиру пенсионерки и украла ее паспорт и документы на жилье, другая нашла людей, не знающих о мошенничестве, на которых оформила право собственности на квартиру по договору купли-продажи, а третья выдала себя за пострадавшую в госорганах и предоставила оригиналы документов, чтобы переоформить недвижимость на новых владельцев.

Чтобы скрыть следы преступления, мошенницы вернули все документы обратно в квартиру потерпевшей. В результате пенсионерка лишилась права собственности на квартиру, ущерб от преступления составил семь миллионов рублей.

В ходе расследования правоохранительные органы приняли меры, запрещающие регистрационные действия с квартирой. Мошенницам грозит до десяти лет тюрьмы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ за преступление против собственности. Максимальное наказание за незаконное проникновение в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) составляет арест на три месяца, аналогично наказанию за похищение паспорта (часть 2 статьи 325 УК РФ). Уголовное дело направлено в Корсаковский городской суд.