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Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны

Делимся секретами ухода баклажанов

1:55
Садоводство » Овощи

Баклажаны - это одно из самых популярных овощей на наших кухнях. Они отлично сочетаются с другими ингредиентами и можно использовать в самых разнообразных блюдах. Чтобы вырастить крепкие и здоровые баклажаны, необходимо правильно ухаживать за растениями, включая регулярный полив.

Делимся секретами ухода баклажанов
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Баклажаны - это растения, которые не переносят пересыхание почвы, поэтому поливать их нужно регулярно. Особенно это важно в периоды сильной жары и засухи. Оптимальное количество влаги для баклажанов - это влажность в почве на глубине 10-15 см. Чтобы не переувлажнять почву, следует посадить баклажаны на хорошо дренированной почве.

Поливать баклажаны лучше всего утром или вечером, когда солнце не так активно, чтобы избежать ожогов на листьях. При поливе нужно стараться не попадать водой на листья, чтобы не создавать условий для развития грибковых заболеваний.

Особенно важно поддерживать посаженные растения влажными в первые недели после посадки, пока они активно развивают корневую систему. Стараться поливать почву равномерно, чтобы влага достигала всех участков корня. Во время плодоношения активность полива можно немного уменьшить, но следует следить за почвой и увеличивать полив, если земля начинает пересыхать.

Особое внимание следует уделять качеству воды, которой поливаются баклажаны. Лучше использовать отстоянную воду или воду из-под крана, которая хорошо отстояла и прогрелась до комнатной температуры. Холодная вода может навредить корням растений.

Правильный и регулярный полив - это залог успешного выращивания здоровых и урожайных баклажанов. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете насладиться вкусными и сочными овощами на вашем столе.

Как поливать баклажаны? Сколько поливать баклажаны? Как часто поливать баклажаны? Полив баклажанов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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