Стоит ли отпускать кошку гулять одну: собрали все за и против

Ветеринары ответили, стоит ли отпускать кошку гулять

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все владельцы кошек делятся на две категории: сторонники свободы и противники прогулок.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Противники прогулок указывают на опасности: интенсивное движение транспорта, люди, недружелюбно настроенные к кошкам, яды для грызунов, которые могут находиться возле мусорных баков.

Кроме того, кошка может пострадать от более крупных животных или агрессивных сородичей.

По этим причинам домашнюю кошку не стоит отпускать гулять одной.

Однако оставлять питомца в четырех стенах без развлечений тоже не вариант. Ответственному владельцу нужно создать в доме стимулирующую среду.

Для этого подойдут различные игрушки и полки, на которые кошка может забираться и наблюдать за происходящим.

Не стоит запрещать кошке выходить на балкон или лоджию, если отсутствует риск выпадения. Можно приучить кошку к прогулкам на шлейке или выпускать ее в безопасный сад, если вы живете в частном доме.