Долгая поездка без усталости: правильная поза за рулем спасет ваше здоровье

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Как водителю сесть за руль, чтобы долго не уставать: идеальное положение

1:12
Авто

Многие водители начинают испытывать усталость уже через 20-30 минут после начала долгой поездки.

Как водителю сесть за руль, чтобы долго не уставать: идеальное положение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одной из возможных причин является неправильная поза за рулём.

Если мышцы водителя постоянно напряжены, усталость наступает довольно быстро. Чрезмерная расслабленность также приводит к опасным последствиям, прежде всего к замедлению реакции.

Необходимо выбрать такое положение, при котором нагрузка на водителя будет умеренной. В этом случае водитель будет чувствовать себя бодрым и внимательным как минимум в течение часа.

Идеальная поза за рулём

Сиденье водителя нужно отрегулировать так, чтобы до руля можно было легко дотянуться запястьями.

Также важно, чтобы руки водителя всегда оставались согнутыми в локтях во время поездки. Ноги тоже должны быть слегка согнутыми.

Чтобы добиться правильного положения, нужно отрегулировать кресло, приблизив его к рулю или, наоборот, отодвинув на нужное расстояние.

Если всё сделать правильно, можно избежать сильной мышечной нагрузки. Водитель сможет долго оставаться сосредоточенным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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