Долгая поездка без усталости: правильная поза за рулем спасет ваше здоровье

Многие водители начинают испытывать усталость уже через 20-30 минут после начала долгой поездки.
Одной из возможных причин является неправильная поза за рулём.
Если мышцы водителя постоянно напряжены, усталость наступает довольно быстро. Чрезмерная расслабленность также приводит к опасным последствиям, прежде всего к замедлению реакции.
Необходимо выбрать такое положение, при котором нагрузка на водителя будет умеренной. В этом случае водитель будет чувствовать себя бодрым и внимательным как минимум в течение часа.
Идеальная поза за рулём
Сиденье водителя нужно отрегулировать так, чтобы до руля можно было легко дотянуться запястьями.
Также важно, чтобы руки водителя всегда оставались согнутыми в локтях во время поездки. Ноги тоже должны быть слегка согнутыми.
Чтобы добиться правильного положения, нужно отрегулировать кресло, приблизив его к рулю или, наоборот, отодвинув на нужное расстояние.
Если всё сделать правильно, можно избежать сильной мышечной нагрузки. Водитель сможет долго оставаться сосредоточенным.
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