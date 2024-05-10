Древние общества восстанавливались быстрее: открытие учёных меняет представления о выживании

В новом исследовании анализируется, как древние человеческие общества справлялись с неудачами на протяжении 30 000 лет.
Руководитель исследования Филип Ририс из Борнмутского университета утверждает, что чем чаще общество сталкивается с кризисами, тем лучше оно подготовлено к восстановлению после будущих спадов. Особенно это заметно среди ранних фермеров и скотоводов, которые, хотя и сталкивались с большим числом кризисов, восстанавливались быстрее других групп, сообщает Nature.
Исследование подчеркивает, что успешные общества часто обладали определенными технологиями или социальными практиками, которые помогали им справляться с кризисами и передавать успешный опыт будущим поколениям.
Вопрос о том, могут ли современные общества извлечь уроки из этого опыта, остается открытым.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.