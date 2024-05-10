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Древние общества восстанавливались быстрее: открытие учёных меняет представления о выживании

Учёные обнаружили, что трудные времена повышают устойчивость человечества

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Наука

В новом исследовании анализируется, как древние человеческие общества справлялись с неудачами на протяжении 30 000 лет.

Учёные обнаружили, что трудные времена повышают устойчивость человечества
Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Руководитель исследования Филип Ририс из Борнмутского университета утверждает, что чем чаще общество сталкивается с кризисами, тем лучше оно подготовлено к восстановлению после будущих спадов. Особенно это заметно среди ранних фермеров и скотоводов, которые, хотя и сталкивались с большим числом кризисов, восстанавливались быстрее других групп, сообщает Nature.

Исследование подчеркивает, что успешные общества часто обладали определенными технологиями или социальными практиками, которые помогали им справляться с кризисами и передавать успешный опыт будущим поколениям.

Вопрос о том, могут ли современные общества извлечь уроки из этого опыта, остается открытым.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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