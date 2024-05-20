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Российская туристка шокирована условиями в египетском отеле

Россиянка обнаружила кровь на стенах в номере отеля Египта

1:11
Туризм

Российская туристка посетила Египет и осталась недовольна условиями проживания в отеле. Свои впечатления она описала на портале "Тонкости туризма", а ее отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

Россиянка обнаружила кровь на стенах в номере отеля Египта
Фото: wikimedia.org by Kora27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Алина, автор публикации, выбрала пятизвездочный отель Amarina Sun в Шарм-эш-Шейхе, но сразу по прибытии была разочарована. Она отметила, что на территории отеля велись ремонтные работы, везде был строительный мусор, а само здание выглядело уныло.

"Второй стрессовый момент ждал меня уже в номере. Зайдя в него, я чуть не закричала от увиденного. Постельное белье было грязным, мебель — обшарпанной, а на стенах — о боже! — кровавые пятна от убитых насекомых!" — рассказала россиянка.

Алина попросила переселить ее в другой номер, но ситуация повторилась. Кроме того, в лобби отеля не работал Wi-Fi, и ей пришлось просить персонал предоставить ей мобильный интернет, чтобы связаться с туроператором. Через четыре дня россиянку переселили в другой отель, который ей понравился гораздо больше.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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