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Женщины сильнее мужчин подвержены негативным эмоциям, выяснили ученые

BRT: женщины быстрее и острее реагируют на отрицательные стимулы

Наука

Американские психологи из Университета Северной Дакоты исследовали влияние положительных и отрицательных эмоциональных стимулов на мужчин и женщин. Результаты их работы опубликованы в журнале Behavior Research and Therapy (BRT).

BRT: женщины быстрее и острее реагируют на отрицательные стимулы
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Целью исследования было выяснить, почему люди чаще сильнее реагируют на угрозы, чем на награды.

В рамках исследования ученые провели три эксперимента с участием 375 человек, чтобы изучить восприятие положительных и отрицательных (аверсивных) стимулов.

Каждого участника помещали в отдельную комнату с персональным компьютером, на экране которого показывали различные изображения. Часть изображений была приятной (счастливые люди, играющие дети), а другая вызывала негативные эмоции (автокатастрофы, гнилая еда).

Испытуемые использовали вертикальную рейтинговую шкалу на экране компьютера для обозначения своего эмоционального состояния. Один конец шкалы обозначал "очень неприятно", другой — "очень приятно", а середина — "нейтрально".

Результаты показали, что участники быстрее реагировали на негативные изображения по сравнению с приятными. Это подтверждает эволюционную теорию о том, что люди запрограммированы на быстрое распознавание и реагирование на потенциальные угрозы, что важно для выживания.

Исследователи также обнаружили различия в силе и скорости восприятия негативных изображений между мужчинами и женщинами. Женщины реагировали на неприятный контент быстрее и сильнее, что согласуется с более высокой распространенностью тревожных и связанных со страхом расстройств среди женщин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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