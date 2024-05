Женщины сильнее мужчин подвержены негативным эмоциям, выяснили ученые

Американские психологи из Университета Северной Дакоты исследовали влияние положительных и отрицательных эмоциональных стимулов на мужчин и женщин. Результаты их работы опубликованы в журнале Behavior Research and Therapy (BRT).

Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0