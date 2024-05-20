Женщины сильнее мужчин подвержены негативным эмоциям, выяснили ученые

Американские психологи из Университета Северной Дакоты исследовали влияние положительных и отрицательных эмоциональных стимулов на мужчин и женщин. Результаты их работы опубликованы в журнале Behavior Research and Therapy (BRT).
Целью исследования было выяснить, почему люди чаще сильнее реагируют на угрозы, чем на награды.
В рамках исследования ученые провели три эксперимента с участием 375 человек, чтобы изучить восприятие положительных и отрицательных (аверсивных) стимулов.
Каждого участника помещали в отдельную комнату с персональным компьютером, на экране которого показывали различные изображения. Часть изображений была приятной (счастливые люди, играющие дети), а другая вызывала негативные эмоции (автокатастрофы, гнилая еда).
Испытуемые использовали вертикальную рейтинговую шкалу на экране компьютера для обозначения своего эмоционального состояния. Один конец шкалы обозначал "очень неприятно", другой — "очень приятно", а середина — "нейтрально".
Результаты показали, что участники быстрее реагировали на негативные изображения по сравнению с приятными. Это подтверждает эволюционную теорию о том, что люди запрограммированы на быстрое распознавание и реагирование на потенциальные угрозы, что важно для выживания.
Исследователи также обнаружили различия в силе и скорости восприятия негативных изображений между мужчинами и женщинами. Женщины реагировали на неприятный контент быстрее и сильнее, что согласуется с более высокой распространенностью тревожных и связанных со страхом расстройств среди женщин.
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