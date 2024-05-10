Садальский о многочисленных наградах арестованного Тимура Иванова: подхалимско-коррупционный душок

Садальского удивило количество наград Тимура Иванова: мерзко и несправедливо

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский высказался об обилии орденов и медалей у арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова.

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Садальского впечатлило то, что представители защиты Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с наградами замминистра обороны. Актёр обратил особое внимание на ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Награждение "руководителей" всегда выглядит мерзко и несправедливо, с каким то подхалимско-коррупционным душком", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов попросил суд отправить его под домашний арест.