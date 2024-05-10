Садальский о многочисленных наградах арестованного Тимура Иванова: подхалимско-коррупционный душок

Актёр Станислав Садальский высказался об обилии орденов и медалей у арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова.
Садальского впечатлило то, что представители защиты Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с наградами замминистра обороны. Актёр обратил особое внимание на ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Награждение "руководителей" всегда выглядит мерзко и несправедливо, с каким то подхалимско-коррупционным душком", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Тимур Иванов попросил суд отправить его под домашний арест.
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