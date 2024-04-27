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Психотропное растение на футбольной площадке: обнаружено ещё одно свидетельство ритуалов цивилизации майя

PLOS One: обнаружены свидетельства древних ритуалов майя

1:45
Наука

Археологи сделали открытие в древнем городе майя Якснохка, расположенном на полуострове Юкатан, в ходе полевых работ.

PLOS One: обнаружены свидетельства древних ритуалов майя
Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На месте раскопок, в земле, было найдено темное пятно, которое заинтересовало ученых. Для анализа этого пятна были собраны образцы почвы с использованием современных методик. Образцы были помещены в герметичные криогенные трубки и обработаны раствором RNAlater для транспортировки в лабораторию без риска загрязнения бактериями.

В лаборатории исследователи из Университета Цинциннати применили методы анализа окружающей среды ДНК для точной идентификации состава найденных материалов. Результаты анализа показали, что темное пятно содержало остатки четырех типов растений, которые, как предполагают ученые, использовались древними майя для ритуальных целей и в медицинских практиках. Среди найденных растений были идентифицированы xtabentun, известный своими психоактивными свойствами, ланцерий, используемый в традиционной медицине, и перец чили, который мог использоваться как для кулинарии, так и в ритуалах, сообщает PLOS One.

Этот сверток растений был захоронен на площадке для игры в мяч, которая имела особое значение в культуре майя. Площадки для игры в мяч считались не только местом для спортивных состязаний, но и священным пространством, где проводились важные религиозные церемонии.

По мнению исследователей, размещение растений именно на этой площадке могло быть частью ритуала, связанного со строительством или переосвящением места, что символизировало благословение изменения ландшафта и общения с богами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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