США сбили подводный беспилотник в Йемене

Хуситы обзавелись подводными беспилотниками

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Американские военные в ходе операции в Красном море впервые обнаружили у йеменских хуситов подводный беспилотник, сообщила пресс-служба Центрального командования США CENTCOM в соцсети X.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Ron Newsome is licensed under Public Domain

Беспилотник был обнаружен 17 февраля, когда военные США нанесли 5 ударов по трем противокорабельным крылатым ракетам хуситов, одному беспилотному подводному кораблю и одному беспилотному надводному кораблю.

Ранее сегодня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении на судно у берегов Йемена. Корабль получил повреждения, однако его команда в безопасности. О каком именно судне идет речь, в заявлении не сообщается.

Кроме того, израильская радиостанция Kan оповестила о попытке перехватить контроль над системой связи самолета компании El Al, выполнявшего рейс Пхукет — Тель-Авив, и изменить его маршрут во время пролета над районом, где действуют йеменские хуситы.

Напомним, что США уже несколько недель проводят военные операции в Красном море и вблизи Йемена.