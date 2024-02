США сбили подводный беспилотник в Йемене

Американские военные в ходе операции в Красном море впервые обнаружили у йеменских хуситов подводный беспилотник, сообщила пресс-служба Центрального командования США CENTCOM в соцсети X.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Ron Newsome is licensed under Public Domain