США сбили подводный беспилотник в Йемене

Американские военные в ходе операции в Красном море впервые обнаружили у йеменских хуситов подводный беспилотник, сообщила пресс-служба Центрального командования США CENTCOM в соцсети X.
Беспилотник был обнаружен 17 февраля, когда военные США нанесли 5 ударов по трем противокорабельным крылатым ракетам хуситов, одному беспилотному подводному кораблю и одному беспилотному надводному кораблю.
Ранее сегодня Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении на судно у берегов Йемена. Корабль получил повреждения, однако его команда в безопасности. О каком именно судне идет речь, в заявлении не сообщается.
Кроме того, израильская радиостанция Kan оповестила о попытке перехватить контроль над системой связи самолета компании El Al, выполнявшего рейс Пхукет — Тель-Авив, и изменить его маршрут во время пролета над районом, где действуют йеменские хуситы.
Напомним, что США уже несколько недель проводят военные операции в Красном море и вблизи Йемена.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.