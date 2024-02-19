ЕС отправляет флот в Красное море против хуситов

Евросоюз присоединился к операции против хуситов

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Министры иностранных дел стран Евросоюза вынесли окончательное решение о присоединении к морской операции против йеменских хуситов, сообщает Euronews. По мнению представителей ЕС, операция выполнит свои задачи за один год.

Фото: navy.mil by U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Garrett LaBarge is licensed under Public Domain

Операция будет проходить под кодовым названием Aspides (др.-греч. "щиты"). Согласие отправить свой флот в Красное море уже выразили Германия, Франция, Италия и Бельгия. Военные ЕС будут действовать в тесной координации с военно-морскими силами США и Великобритании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что приветствует решение министров. Европейская миссия по защите судоходства в Красном море была предварительно одобрена 16 января.

По мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, Запад пытается не обеспечить безопасность судоходства в Красном море, а легитимизировать действия своей коалиции в этом регионе.

Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов.