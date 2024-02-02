Всего лишь угроза обрубить кабель в Британию заставила Лондон отказаться от сухопутной операции в Йемене

Йеменские хуситы пригрозили обрубить оптоволоконный кабель, который тянется по дну Красного моря. Угроза вполне реализуемая, поэтому уязвимая Британия отказалась от наземной операции в Йемене.
Некая группа хуситов в соцсетях заявила в конце декабря, что "глобальные интернет-кабели, проходящие через пролив Баб-эль-Мандеб, находятся под нашим контролем". Заявление было опубликовано в социальных сетях, а вслед за этим последовало заявление министерства обороны Ирана от 26 декабря о том, что ответ на убийство командира КСИР Рази Мусави будет "умным".
Считается, что хуситы являются прокси Ирана, который это отрицает, настаивая на их самостоятельности в принятии решений.
Угроза хуситов была процитирована несколькими арабскими СМИ, а через месяц появилась в англоязычной прессе. И связано это с началом обсуждения проведения сухопутной операции в Йемене.
Если кабели вывести из строя, то это не только ударит по глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности, но и нарушит военную и правительственную связи. Кабели — единственное оборудование, имеющее достаточную пропускную способность для передачи терабайтов данных военных датчиков, которые информируют о проводимых операциях. В ближайшие годы, по мере развития таких технологий, как искусственный интеллект, объём данных, необходимых для проведения технологичных военных операций, будет только увеличиваться.
Не известно, откуда о йеменцев глубоководное оборудование для обрубания кабеля, но если украинцы смогли взорвать "Северные потоки", как утверждается в США, то почему бы йеменцам не взорвать кабель? Тем более, что глубина Персидского залива небольшая — до 100 метров.
Известно, что в 2013 году в Египте за попытку перерезать важный подводный кабель в Европу возле порта Александрия были арестованы трое дайверов. Это подчёркивает возможность без специального оборудования или подготовки выполнить подобную миссию у берегов Йемена. Хуситы также имеют арсенал морских мин, с помощью которых можно повредить кабели.
Как сообщил S&P Global, самой пострадавшей экономикой Европы из-за блокады Красного моря является Британия — каждый восьмой производитель товаров в стране (12%) пострадал из-за перебоев в судоходстве. Для Британии как острова невредимые подводные кабели — это жизнь. Вероятно, поэтому Лондон сегодня заявил, что не собирается отправлять свои сухопутные войска в Йемен. Вот как лишь озвучиванием угрозы можно добиться уважения.
Некоторые источники публикуют пресс-релиз министерства телекоммуникаций и информационных технологий Йемена, где отрицается какое-либо намерение уничтожить кабели, наоборот, заявляется о "стремлении оградить подводные телекоммуникационные кабели от любых возможных рисков".
Однако эскалация неизбежна. США вернули йеменских хуситов в список действующих террористических организаций. В Центральном командовании ВС США сообщили, что йеменцы атаковали эсминец Carney, патрулировавший Аденский залив. Ранее USS Carney бил ракетами по территории Йемена. При этом Сану Иран полностью не контролирует.
С ноября 2023 года хуситы объявили и усилили блокаду торговых судов, проходящих через их территориальные воды в Красном море в Израиль. Условием прекращения атак они назвали прекращение геноцида в Газе. С тех пор США и коалиция ответили несколькими авиаударами по территории Йемена, но не добились от хуситов приостановки военных действий.
Этот конфликт обойдётся хуситам недорого. Удар беспилотника по грузовому судну в Красном море стоит для них примерно 1200 долларов, в то время как для альянса во главе с США затраты на удары значительно выше — около 1,5 млн долларов за одну выпущенную ракету, отметил экс-директор Центра информационных исследований Йемена в Вашингтоне Хишам аль-Омейси. Даже наземное наступление пойдёт на пользу хуситам, предупредил он.
"Боевые действия на земле укрепят их легитимность не только в Йемене, но и на региональном уровне", — сказал эксперт.
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