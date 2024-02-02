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Любовь Степушова
Всего лишь угроза обрубить кабель в Британию заставила Лондон отказаться от сухопутной операции в Йемене

Британия отказалась от сухопутной операции в Йемене после угрозы хуситов

4:43
Мир

Йеменские хуситы пригрозили обрубить оптоволоконный кабель, который тянется по дну Красного моря. Угроза вполне реализуемая, поэтому уязвимая Британия отказалась от наземной операции в Йемене.

Британия отказалась от сухопутной операции в Йемене после угрозы хуситов
Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters is licensed under Public domain

Нет кабелей, нет управления войсками

Некая группа хуситов в соцсетях заявила в конце декабря, что "глобальные интернет-кабели, проходящие через пролив Баб-эль-Мандеб, находятся под нашим контролем". Заявление было опубликовано в социальных сетях, а вслед за этим последовало заявление министерства обороны Ирана от 26 декабря о том, что ответ на убийство командира КСИР Рази Мусави будет "умным".

Считается, что хуситы являются прокси Ирана, который это отрицает, настаивая на их самостоятельности в принятии решений.

Угроза хуситов была процитирована несколькими арабскими СМИ, а через месяц появилась в англоязычной прессе. И связано это с началом обсуждения проведения сухопутной операции в Йемене.

Если кабели вывести из строя, то это не только ударит по глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности, но и нарушит военную и правительственную связи. Кабели — единственное оборудование, имеющее достаточную пропускную способность для передачи терабайтов данных военных датчиков, которые информируют о проводимых операциях. В ближайшие годы, по мере развития таких технологий, как искусственный интеллект, объём данных, необходимых для проведения технологичных военных операций, будет только увеличиваться.

Если Украина смогла, то почему не сможет Йемен?

Не известно, откуда о йеменцев глубоководное оборудование для обрубания кабеля, но если украинцы смогли взорвать "Северные потоки", как утверждается в США, то почему бы йеменцам не взорвать кабель? Тем более, что глубина Персидского залива небольшая — до 100 метров.

Известно, что в 2013 году в Египте за попытку перерезать важный подводный кабель в Европу возле порта Александрия были арестованы трое дайверов. Это подчёркивает возможность без специального оборудования или подготовки выполнить подобную миссию у берегов Йемена. Хуситы также имеют арсенал морских мин, с помощью которых можно повредить кабели.

Британия отказалась от сухопутной операции в Йемене

Как сообщил S&P Global, самой пострадавшей экономикой Европы из-за блокады Красного моря является Британия — каждый восьмой производитель товаров в стране (12%) пострадал из-за перебоев в судоходстве. Для Британии как острова невредимые подводные кабели — это жизнь. Вероятно, поэтому Лондон сегодня заявил, что не собирается отправлять свои сухопутные войска в Йемен. Вот как лишь озвучиванием угрозы можно добиться уважения.

Некоторые источники публикуют пресс-релиз министерства телекоммуникаций и информационных технологий Йемена, где отрицается какое-либо намерение уничтожить кабели, наоборот, заявляется о "стремлении оградить подводные телекоммуникационные кабели от любых возможных рисков".

Эскалация неизбежна

Однако эскалация неизбежна. США вернули йеменских хуситов в список действующих террористических организаций. В Центральном командовании ВС США сообщили, что йеменцы атаковали эсминец Carney, патрулировавший Аденский залив. Ранее USS Carney бил ракетами по территории Йемена. При этом Сану Иран полностью не контролирует.

С ноября 2023 года хуситы объявили и усилили блокаду торговых судов, проходящих через их территориальные воды в Красном море в Израиль. Условием прекращения атак они назвали прекращение геноцида в Газе. С тех пор США и коалиция ответили несколькими авиаударами по территории Йемена, но не добились от хуситов приостановки военных действий.

Этот конфликт обойдётся хуситам недорого. Удар беспилотника по грузовому судну в Красном море стоит для них примерно 1200 долларов, в то время как для альянса во главе с США затраты на удары значительно выше — около 1,5 млн долларов за одну выпущенную ракету, отметил экс-директор Центра информационных исследований Йемена в Вашингтоне Хишам аль-Омейси. Даже наземное наступление пойдёт на пользу хуситам, предупредил он.

"Боевые действия на земле укрепят их легитимность не только в Йемене, но и на региональном уровне", — сказал эксперт.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы ближний восток великобритания
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