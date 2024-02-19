Британский корабль Rubymar был уничтожен в Красном море

Хуситы потопили британский корабль

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Британский корабль Rubymar был атакован противокорабельными ракетами хуситов и затонул в Аденском заливе.

Фото: Источник: Береговая охрана Нидерландов

Об этом заявил официальный представитель движения.

Хуситы - это шиитская повстанческая группировка в Йемене. Они противостоят правительственным войскам и поддерживаются Ираном. Хуситы известны своими боевыми действиями против саудовских войск и их союзников в Йемене, а также своей ролью в гражданской войне в Йемене.

С 7 октября 2023 года хуситские власти Йемена признают себя в состоянии войны с Израилем в связи с его военными действиями в Секторе Газа и атакуют все суда, связанные с этой страной, проходящие через Красное море. Коалиция во главе с США нанесла ряд ракетно-бомбовых ударов по территории Йемена, но существенного изменения ситуации не произошло.

Хуситы не атакую российские суда, проходящие через Красное море. Россия призывает не применять оружие без санкции Совбеза ООН и решать вопрос Палестино-Израильского урегулирования на основе решений Совета безопасности ООН от 1967 года о создании независимого государства Палестина.