Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Елизавета Арзамасова показала архивный снимок с коллегой Катей Старшовой
Диеты могут быть не эффективны из-за приёма лекарств
Почему дочь Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в "Универе", порвала с отцом общение
Этот сорняк приносит много хлопот
Перечислены лучшие удобрения для рассады
Цены на вино в России вырастут из-за увеличения ставки акциза
Понимание кошачьего поведения: разрушаем стереотипы
5 упражнений с мячом Bosu для всего тела
Важность пульсового давления в домашнем мониторинге: советы кардиолога
Туризм в Крыму летом 2024: прогнозы и цены на проживание

6 млн туристов летом ожидает Крым при сохранении цен

1:24
Туризм

Ожидается, что этим летом в Республике Крым отдохнут около 6 миллионов туристов, при условии, что цены на проживание в местных отелях не увеличатся значительно. Об этом сообщил ТАСС Алексан Мкртчян, директор сети турагентств "Розовый слон".

6 млн туристов летом ожидает Крым при сохранении цен
Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, турпоток в Крыму в этом году превысит прошлогодний. Он прогнозирует приток в 6 миллионов посетителей, если стоимость номеров будет на 30% ниже по сравнению с аналогичными условиями в Сочи. Например, если в Сочи цена номера составляет 10 тысяч рублей за сутки, то в Крыму она должна быть около 6 500 рублей.

Мкртчян также отметил, что если отели повысят цены, то это приведет к потере туристов. В свою очередь, Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, подчеркнул, что пока в регионе не наблюдается значительного роста стоимости туров, хотя возможны единичные случаи увеличения цен.

Согласно информации Минтуризма Крыма, регион лидирует среди других территорий Южного Федерального Округа по продолжительности пребывания туристов в гостиницах и других средствах размещения. Основными центрами притяжения отдыхающих традиционно являются Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Саки и Феодосия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Шпинат способен нормализовать кровяное давление
6 млн туристов летом ожидает Крым при сохранении цен
Новая "Кавказская пленница" изначально была обречена на провал
Кинологи рассказали, как дрессировать непослушную собаку
Опасно для трансмиссии: как морозы могут уничтожить вашу АКПП
Способы борьбы с хвощом
Индия разрешила российским компаниям страховать морские перевозки после гарантий РНПК
Перед майскими праздниками "Индекс дачника" составил 10 тысяч рублей
Когда и чем нужно подкармливать рассаду
Лучшие упражнения на растяжку на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников