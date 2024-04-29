Туризм в Крыму летом 2024: прогнозы и цены на проживание

6 млн туристов летом ожидает Крым при сохранении цен

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ожидается, что этим летом в Республике Крым отдохнут около 6 миллионов туристов, при условии, что цены на проживание в местных отелях не увеличатся значительно. Об этом сообщил ТАСС Алексан Мкртчян, директор сети турагентств "Розовый слон".

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По его словам, турпоток в Крыму в этом году превысит прошлогодний. Он прогнозирует приток в 6 миллионов посетителей, если стоимость номеров будет на 30% ниже по сравнению с аналогичными условиями в Сочи. Например, если в Сочи цена номера составляет 10 тысяч рублей за сутки, то в Крыму она должна быть около 6 500 рублей.

Мкртчян также отметил, что если отели повысят цены, то это приведет к потере туристов. В свою очередь, Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, подчеркнул, что пока в регионе не наблюдается значительного роста стоимости туров, хотя возможны единичные случаи увеличения цен.

Согласно информации Минтуризма Крыма, регион лидирует среди других территорий Южного Федерального Округа по продолжительности пребывания туристов в гостиницах и других средствах размещения. Основными центрами притяжения отдыхающих традиционно являются Ялта, Алушта, Судак, Евпатория, Саки и Феодосия.