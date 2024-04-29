Готовим дома холодец из телячьих ножек: такое изысканное и вкусное блюдо не стыдно предложить гостям

Холодец из телячьих ножек — довольно несложное в приготовлении и вкусное блюдо, которое не стыдно предложить гостям.
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Если получившееся желе подсластить мёдом, то его можно даже употреблять в качестве десерта.
Ингредиенты
4 зубчика чеснока, измельчённых,
3 яйца, сваренных вкрутую,
2 телячьи ножки, разрезанные поперёк,
2 моркови, нарезанные кубиками,
1 луковица, нарезанная кубиками.
Приготовление
Вскипятите воду и добавьте телячьи ножки. Снимите накипь, которая образуется сверху.
Выньте ножки и поместите их в другую кастрюлю, наполненную холодной водой. Оставьте кипящую жидкость.
В ту же кастрюлю добавьте морковь и лук. Доведите до кипения и варите на медленном огне 6 часов.
Снимите мясо с кости. Выбросьте кости. Нарежьте мясо, сухожилия и хрящи небольшими кусочками. Выложите в миску с чесноком.
Нарежьте яйца и выложите их ровным слоем на дно прозрачной стеклянной посуды. Выложите поверх яиц нарезанную смесь мяса и чеснока. Вылейте кипящую жидкость, полученную в первый раз. Поставьте в холодильник, чтобы холодец затвердел.