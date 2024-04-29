Готовим дома холодец из телячьих ножек: такое изысканное и вкусное блюдо не стыдно предложить гостям

Холодец из телятины: секреты приготовления

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец из телячьих ножек — довольно несложное в приготовлении и вкусное блюдо, которое не стыдно предложить гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если получившееся желе подсластить мёдом, то его можно даже употреблять в качестве десерта.

Ингредиенты

4 зубчика чеснока, измельчённых,

3 яйца, сваренных вкрутую,

2 телячьи ножки, разрезанные поперёк,

2 моркови, нарезанные кубиками,

1 луковица, нарезанная кубиками.

Приготовление

Вскипятите воду и добавьте телячьи ножки. Снимите накипь, которая образуется сверху. Выньте ножки и поместите их в другую кастрюлю, наполненную холодной водой. Оставьте кипящую жидкость. В ту же кастрюлю добавьте морковь и лук. Доведите до кипения и варите на медленном огне 6 часов. Снимите мясо с кости. Выбросьте кости. Нарежьте мясо, сухожилия и хрящи небольшими кусочками. Выложите в миску с чесноком. Нарежьте яйца и выложите их ровным слоем на дно прозрачной стеклянной посуды. Выложите поверх яиц нарезанную смесь мяса и чеснока. Вылейте кипящую жидкость, полученную в первый раз. Поставьте в холодильник, чтобы холодец затвердел.