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Готовим дома холодец из телячьих ножек: такое изысканное и вкусное блюдо не стыдно предложить гостям

Холодец из телятины: секреты приготовления

1:22
Еда

Холодец из телячьих ножек — довольно несложное в приготовлении и вкусное блюдо, которое не стыдно предложить гостям. 

Холодец из телятины: секреты приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если получившееся желе подсластить мёдом, то его можно даже употреблять в качестве десерта.

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 3 яйца, сваренных вкрутую,
  • 2 телячьи ножки, разрезанные поперёк,
  • 2 моркови, нарезанные кубиками,
  • 1 луковица, нарезанная кубиками.

Приготовление

  1. Вскипятите воду и добавьте телячьи ножки. Снимите накипь, которая образуется сверху.
  2. Выньте ножки и поместите их в другую кастрюлю, наполненную холодной водой. Оставьте кипящую жидкость.
  3. В ту же кастрюлю добавьте морковь и лук. Доведите до кипения и варите на медленном огне 6 часов.
  4. Снимите мясо с кости. Выбросьте кости. Нарежьте мясо, сухожилия и хрящи небольшими кусочками. Выложите в миску с чесноком.
  5. Нарежьте яйца и выложите их ровным слоем на дно прозрачной стеклянной посуды. Выложите поверх яиц нарезанную смесь мяса и чеснока. Вылейте кипящую жидкость, полученную в первый раз. Поставьте в холодильник, чтобы холодец затвердел.
Вкусный домашний холодец без секретов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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