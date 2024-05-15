Избавляемся от парши на яблонях: вот какие меры будут эффективными

Парша — одно из самых опасных грибковых заболеваний, поражающее яблони, груши, а иногда и вишню, крыжовник и овощные культуры.
Как определить паршу:
Эффективные меры борьбы с паршой:
При заражении паршой необходимо срочно спасать деревья.
Методы борьбы с паршой
Обрезка кроны плодовых деревьев
Обрезка кроны на начальных стадиях заражения может принести пользу. Лучшее время для проведения обрезки — осень после листопада, когда все плоды собраны и листья опали. Внимательно осмотрите кору, при наличии признаков заражения проведите обработку. Больные ветви обрезаются, срезы дезинфицируются раствором марганцовки и покрываются садовым варом. Все обрезанные больные части веток сразу сжигаются.
Народные методы
В периоды цветения и плодоношения лучше использовать народные методы. Обработка марганцовкой: Этот метод безопасен для плодов и может использоваться на протяжении всего сезона. Раствор марганцовки наносится 3-5 раз за сезон на кору деревьев и почву возле них. Осенью раствор можно сделать более насыщенным. Весной для профилактической обработки используется слабо-розовый раствор. Обработка настоем горчичного порошка:80 г горчичного порошка растворить в небольшом количестве воды, затем добавить воду до объёма 10 л.
Обработать все части дерева.
Обработка молочной сывороткой
Процеженная молочная сыворотка используется для опрыскивания ствола, веток и листьев.
Бактерии кисломолочной группы питаются спорами грибка, очищая растения.
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