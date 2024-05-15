Избавляемся от парши на яблонях: вот какие меры будут эффективными

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Как справиться с паршой

2:19
Садоводство » Вредители и болезни

Парша — одно из самых опасных грибковых заболеваний, поражающее яблони, груши, а иногда и вишню, крыжовник и овощные культуры.

Как справиться с паршой
Фото: commons.wikimedia.org by Margalob is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как определить паршу:

  • по пятнам на листьях, сначала светло-зелёным и маслянистым, которые затем становятся бурыми;
  • по тёмным наплывам на плодах, которые позже трескаются;
  • по выпуклостям на коре деревьев, которые растрескиваются под действием грибка.

Эффективные меры борьбы с паршой:

  • своевременно срезать и сжигать больные побеги;
  • убирать и уничтожать опавшие листья и плоды;
  • пропалывать сорняки в приствольных кругах;
  • осенью перекапывать приствольные круги;
  • проводить санитарную обрезку кроны весной и прореживающую осенью.

При заражении паршой необходимо срочно спасать деревья.

Методы борьбы с паршой

Обрезка кроны плодовых деревьев

Обрезка кроны на начальных стадиях заражения может принести пользу. Лучшее время для проведения обрезки — осень после листопада, когда все плоды собраны и листья опали. Внимательно осмотрите кору, при наличии признаков заражения проведите обработку. Больные ветви обрезаются, срезы дезинфицируются раствором марганцовки и покрываются садовым варом. Все обрезанные больные части веток сразу сжигаются.

Народные методы

В периоды цветения и плодоношения лучше использовать народные методы. Обработка марганцовкой: Этот метод безопасен для плодов и может использоваться на протяжении всего сезона. Раствор марганцовки наносится 3-5 раз за сезон на кору деревьев и почву возле них. Осенью раствор можно сделать более насыщенным. Весной для профилактической обработки используется слабо-розовый раствор. Обработка настоем горчичного порошка:80 г горчичного порошка растворить в небольшом количестве воды, затем добавить воду до объёма 10 л.

Обработать все части дерева.
Обработка молочной сывороткой

Процеженная молочная сыворотка используется для опрыскивания ствола, веток и листьев.

Бактерии кисломолочной группы питаются спорами грибка, очищая растения.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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