Избавляемся от парши на яблонях: вот какие меры будут эффективными

Как справиться с паршой

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Парша — одно из самых опасных грибковых заболеваний, поражающее яблони, груши, а иногда и вишню, крыжовник и овощные культуры.

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Как определить паршу:

по пятнам на листьях, сначала светло-зелёным и маслянистым, которые затем становятся бурыми;

по тёмным наплывам на плодах, которые позже трескаются;

по выпуклостям на коре деревьев, которые растрескиваются под действием грибка.

Эффективные меры борьбы с паршой:

своевременно срезать и сжигать больные побеги;

убирать и уничтожать опавшие листья и плоды;

пропалывать сорняки в приствольных кругах;

осенью перекапывать приствольные круги;

проводить санитарную обрезку кроны весной и прореживающую осенью.

При заражении паршой необходимо срочно спасать деревья.

Методы борьбы с паршой

Обрезка кроны плодовых деревьев

Обрезка кроны на начальных стадиях заражения может принести пользу. Лучшее время для проведения обрезки — осень после листопада, когда все плоды собраны и листья опали. Внимательно осмотрите кору, при наличии признаков заражения проведите обработку. Больные ветви обрезаются, срезы дезинфицируются раствором марганцовки и покрываются садовым варом. Все обрезанные больные части веток сразу сжигаются.

Народные методы

В периоды цветения и плодоношения лучше использовать народные методы. Обработка марганцовкой: Этот метод безопасен для плодов и может использоваться на протяжении всего сезона. Раствор марганцовки наносится 3-5 раз за сезон на кору деревьев и почву возле них. Осенью раствор можно сделать более насыщенным. Весной для профилактической обработки используется слабо-розовый раствор. Обработка настоем горчичного порошка:80 г горчичного порошка растворить в небольшом количестве воды, затем добавить воду до объёма 10 л.

Обработать все части дерева.

Обработка молочной сывороткой

Процеженная молочная сыворотка используется для опрыскивания ствола, веток и листьев.

Бактерии кисломолочной группы питаются спорами грибка, очищая растения.