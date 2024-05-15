Нарколог разъяснил, почему многие россияне испытывают трудности при отказе от курения

Психиатр-нарколог Василий Шуров отметил, что острый абстинентный синдром является реакцией организма на прекращение употребления вещества, что может быть одной из основных причин затруднений в борьбе с привычкой курить, но хорошая внешняя мотивация может помочь.
"Это тремор, перевозбуждение, невозможность сосредоточиться, ощущение стресса. Классика жанра: в самолёте летят, пять часов или шесть нельзя курить, и люди идут на огромные риски, чтобы сделать эту затяжку в туалете, рискуя получить большой штраф или вообще запрет на перелёты", — поделился о синдроме отмены Василий Шуров.
Некоторым людям помогает внешняя мотивация для прекращения курения: женщинам — беременность, а мужчинам — новое рабочее окружение без курящих. Однако внутренняя мотивация также имеет значение: важно обратиться к психологу и понять причины, по которым человек не готов избавиться от вредной привычки. Врач подчеркнул, что первые три-четыре месяца являются наиболее трудными, и многие в этот период снова начинают курить.
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