Нарколог разъяснил, почему многие россияне испытывают трудности при отказе от курения

Нарколог Шуров: при прекращении курения у человека возникает абстинентный синдром

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр-нарколог Василий Шуров отметил, что острый абстинентный синдром является реакцией организма на прекращение употребления вещества, что может быть одной из основных причин затруднений в борьбе с привычкой курить, но хорошая внешняя мотивация может помочь.

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"Это тремор, перевозбуждение, невозможность сосредоточиться, ощущение стресса. Классика жанра: в самолёте летят, пять часов или шесть нельзя курить, и люди идут на огромные риски, чтобы сделать эту затяжку в туалете, рискуя получить большой штраф или вообще запрет на перелёты", — поделился о синдроме отмены Василий Шуров.

Некоторым людям помогает внешняя мотивация для прекращения курения: женщинам — беременность, а мужчинам — новое рабочее окружение без курящих. Однако внутренняя мотивация также имеет значение: важно обратиться к психологу и понять причины, по которым человек не готов избавиться от вредной привычки. Врач подчеркнул, что первые три-четыре месяца являются наиболее трудными, и многие в этот период снова начинают курить.