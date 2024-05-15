Пульмонолог Трясцына: при курении вейпа выделяется формальдегид, являющийся канцерогеном первой группы, что повышает риски развития онкологии

Из-за курения вейпов у подростков всё чаще стали диагностировать новообразования

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вейпы несут реальную угрозу здоровью человека, разрушая организм на тканевом уровне. В первую очередь страдают лёгкие, а затем сосуды и мозг.

Фото: flickr.com by Сара Джонсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Острый пневмонит, респираторный дистресс-синдром, пневмонии, бронхололит — вот лишь часть списка болезней дыхательной системы, возникающих у вейперов. Врач-педиатр, детский пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына заявила, что из-за вейпов у подростков стали чаще диагностировать новообразования. Дело в том, что в курительных смесях содержится много веществ, негативным образом влияющих на здоровье.

"Пары химической жидкости для курения влияют на эпителии дыхательных путей. Особый вред приносит ацетат витамина Е, который широко используется в жидкостях для электронных сигарет в качестве разбавителя. Его нагревание приводит к образованию кетена, высокореактогенного вещества, раздражающего бронхи и лёгкие. Другие компоненты — масла каннабиноидов, нефтяные дистилляты и лимонен тоже вносят свою лепту. А при нагревании глицерина и пропиленгликоля выделяется формальдегид, являющийся канцерогеном первой группы, что повышает риски развития онкологии", — объясняет Наталья Трясцына.

Родителям бывает сложно понять, что их ребёнок курит вейп, поэтому специалист советует обращать внимание на присутствие сладковатого, приятного, но очень химозного запаха клубники, ванили, манго и других. Заподозрить можно и по другим признакам.

"У курильщика меняется аппетит, так как сладкие ароматы перебивают его. Меняется поведение, появляются новые зарядные устройства, а в карманных деньгах обнаруживается недоучет. Насторожить должны плохой запах изо рта, ускоренное разрушение зубов, затянувшиеся ОРВИ (если ранее были не характерны), а также кашель, одышка при нагрузке, не связанное ни с чем, немотивированное снижение веса, усталость или слабость, повышенное сердцебиение, боли в груди. Помимо этого, могут возникнуть симптомы со стороны ЖКТ — диарея, рвота, боль в животе", — объяснила пульмонолог.

Она считает, что проблему с зависимостью от вейпа необходимо решать комплексным подходом, например, личным примером в семье, работой психолога или даже психиатра, пишет tmn.aif.ru.