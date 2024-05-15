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Спортивный эксперт объяснил ситуацию с потолком зарплат хоккеистам в КХЛ

Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов

Спорт

Спортивный аналитик Валерий Гореликов выразил согласие с предложением президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича сохранить установленный потолок зарплат в КХЛ на ближайшие сезоны.

Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов
Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Гореликов отметил, что данная мера является важным инструментом для стабилизации роста зарплат игроков в лиге и оказывает положительное влияние на экономику клубов в целом.

"В ближайшие годы на бюджеты клубов будут негативно влиять ограниченные возможности спонсоров клубов, так как есть определенные экономические проблемы у многих компаний, которые сегодня поддерживают профессиональный хоккей в России. Поэтому разумно будет сохранить установленный потолок в ближайшие сезоны", — сказал Гореликов.

Гореликов также отметил, что в настоящее время потолок зарплат в КХЛ достаточно соответствует ситуации на рынке.

Гореликов считает, что сохранение установленного потолка зарплат является разумным решением в связи с трудностями, с которыми сталкиваются многие компании-спонсоры.

Он отметил, что на сегодняшний день в топ-50 по зарплатам КХЛ входят игроки с годовыми доходами от 50 до 100 миллионов рублей. Это свидетельствует о том, что уровень зарплат достаточно оправдан и отражает рыночную конкуренцию и ценность хоккеистов для клубов, пишет ИА RuNews24.ru.

Он также добавил, что существуют ограничения по приглашению легионеров, что сокращает возможности клубов по привлечению более дешёвых, но качественных игроков из других лиг.

В целом, спортивный эксперт Гореликов подчеркнул важность сохранения установленного потолка зарплат в КХЛ в ближайшие сезоны, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость финансовых ресурсов клубов при ограниченных возможностях спонсоров и сложных экономических условиях.

«Зачем поднимать потолок зарплат? Идет СВО». Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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