Спортивный эксперт объяснил ситуацию с потолком зарплат хоккеистам в КХЛ

Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов

Спортивный аналитик Валерий Гореликов выразил согласие с предложением президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича сохранить установленный потолок зарплат в КХЛ на ближайшие сезоны.

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Гореликов отметил, что данная мера является важным инструментом для стабилизации роста зарплат игроков в лиге и оказывает положительное влияние на экономику клубов в целом.

"В ближайшие годы на бюджеты клубов будут негативно влиять ограниченные возможности спонсоров клубов, так как есть определенные экономические проблемы у многих компаний, которые сегодня поддерживают профессиональный хоккей в России. Поэтому разумно будет сохранить установленный потолок в ближайшие сезоны", — сказал Гореликов.

Гореликов также отметил, что в настоящее время потолок зарплат в КХЛ достаточно соответствует ситуации на рынке.

Гореликов считает, что сохранение установленного потолка зарплат является разумным решением в связи с трудностями, с которыми сталкиваются многие компании-спонсоры.

Он отметил, что на сегодняшний день в топ-50 по зарплатам КХЛ входят игроки с годовыми доходами от 50 до 100 миллионов рублей. Это свидетельствует о том, что уровень зарплат достаточно оправдан и отражает рыночную конкуренцию и ценность хоккеистов для клубов, пишет ИА RuNews24.ru.

Он также добавил, что существуют ограничения по приглашению легионеров, что сокращает возможности клубов по привлечению более дешёвых, но качественных игроков из других лиг.

В целом, спортивный эксперт Гореликов подчеркнул важность сохранения установленного потолка зарплат в КХЛ в ближайшие сезоны, чтобы обеспечить стабильность и устойчивость финансовых ресурсов клубов при ограниченных возможностях спонсоров и сложных экономических условиях.

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