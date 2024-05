Спортивный эксперт объяснил ситуацию с потолком зарплат хоккеистам в КХЛ

Спортивный аналитик Валерий Гореликов выразил согласие с предложением президента хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича сохранить установленный потолок зарплат в КХЛ на ближайшие сезоны.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license