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В КХЛ предложили потолок зарплат на 10% из-за новых сроков окончания сезона

Председатель совета директоров СКА Медведев считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно поднять на 10%

Спорт

Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев выразил мнение о необходимости увеличения потолка зарплат на 10% в связи с продлением нового сезона КХЛ на месяц.

Председатель совета директоров СКА Медведев считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно поднять на 10%
Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"

Решение о продлении сезона было принято советом директоров КХЛ, установившим новые предельные сроки проведения сезона, который должен завершиться не позднее 31 мая.

Медведев отметил, что СКА соблюдает установленные потолки зарплат, но считает целесообразным увеличить их на 10% в связи с продлением сезона.

"Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды", — сказал Медведев, слова которого приводит "РИА Новости".

В текущем сезоне "СКА" не смог пройти в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина, проиграв второй раунд против "Автомобилиста". Это первый раз за последние 10 лет, когда "СКА" не прошел в полуфинал Кубка Гагарина.

Решение об увеличении потолка зарплат поможет клубу справиться с новыми вызовами и обеспечит стабильность финансовых условий в условиях продолжительного сезона КХЛ. Это будет способствовать поддержке игроков и созданию благоприятной среды для успешной игры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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