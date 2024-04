В КХЛ предложили потолок зарплат на 10% из-за новых сроков окончания сезона

Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев выразил мнение о необходимости увеличения потолка зарплат на 10% в связи с продлением нового сезона КХЛ на месяц.

Фото: hawk.ru by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард"