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Секреты режима без ежедневного мытья волос: как сохранить свежесть прически

Подсказки, которые помогают уменьшить необходимость частого мытья волос

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Ежедневное мытье головы — это одна из главных забот для многих женщин. Многие сталкиваются с необходимостью делать это регулярно, чтобы сохранить свежесть и чистоту прически. Однако можно ли уменьшить частоту мытья волос? Да, это возможно, если знать несколько полезных лайфхаков, которыми мы готовы поделиться.

Подсказки, которые помогают уменьшить необходимость частого мытья волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, не спешите. Кожу головы можно "натренировать", постепенно увеличивая интервалы между мытьем. Постепенно кожа привыкнет к новому режиму, но важно не чесать голову и меньше трогать волосы в течение дня, чтобы не загрязнять их.

Еще один совет — использовать пилинг для кожи головы. Это поможет глубоко очистить кожу, удалив ороговевшие частички и продлев срок свежести волос. Однако стоит помнить, что переусердствовать с пилингом не стоит, чтобы избежать обратного эффекта.

Избегайте чрезмерного использования стайлинговых средств, таких как гели и пены для укладки. Они могут увеличить необходимость в частом мытье головы, так как усложняют процесс очищения кожи головы и могут способствовать увеличению жирности волос.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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