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Тонизирует и нормализует давление: детям кофе пить можно, а энергетики нельзя — врач-педиатр

Евгений Тимаков: лучше вместо кофе запретить продажу энергетиков детям

2:30
Здоровье

Главный врач медицинского центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков объяснил Pravda. Ru, почему он против введения запрета на продажу кофе несовершеннолетним, и перечислил пользу напитка для детского организма.

Евгений Тимаков: лучше вместо кофе запретить продажу энергетиков детям
Фото: unsplash.com by Росс Варретт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для запрещения продажи кофе детям до 18 лет медик видит только одну причину.

"Дело в том, что некоторые дети вываривают кофе, и он является таким очень сильным транквилизатором — усиливает частоту сердечных сокращений, и ребёнок испытывает такое полукайфовое состояние. Из-за этого, в принципе, можно запретить продавать и чай. Потому что чай тоже дает такие эффекты. Если ребёнок склонен к этому и с ним не ведётся работа, то он эти продукты найдет везде", — считает специалист.

А вот использовать кофе по назначению - в качестве полезного напитка - детям и подросткам не возбраняется, уверен врач.

"Кофе полезен. Потому что он тонизирует. У нас сейчас очень много детей вегетоников, у которых неустойчивое сосудистое давление. Девочкам, мальчикам высокого роста, атлетического телосложения натуральный, грамотно приготовленный кофе в умеренном количестве никогда не помешает утром как тонизирующий напиток. Зачастую вместе с молоком. Плюс кофе обладает способностью снижать давление, не повышать давление, если его правильно пить, а также определённым мочегонным эффектом. В умеренных дозах он может быть полезен при правильном употреблении", — советует главврач.

В некоторых случаях "кофемания" недопустима, напомнил Евгений Тимаков.

"Детям с заболеванием желудочно-кишечного тракта нельзя никаким образом пить кофе. У кого есть гастрит, повышенная кислотность. Кофе может повышать кислотность. Детям с повышенной возбудимостью, аллергическими реакциями, если есть такие на кофейные напитки, кофе употреблять нельзя",  — предупреждает эксперт.

Доктор придерживается мнения, что запретить детям нужно не кофе, а энергетики.

"Энергетики точно бьют по здоровью, с концентратом кофеина, который там есть, и сажают сердечную мышцу. В больницы поступают дети с атрофией сердечной мышцы из-за употребления энергетиков. Однозначно их нужно запретить употреблять детям до 18 лет", — подытожил врач.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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