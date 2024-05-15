"Надо было думать зимой": россиянам объяснили, почему страхование домов от лесных пожаров уже не поможет

ИНСОР: страховать дом от лесных пожаров уже поздно

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жителям регионов, которые регулярно страдают от лесных пожаров, следует заранее задуматься о страховании своего жилья, заявил Общественной Службе Новостей президент Института современного развития Игорь Юргенс.

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Эксперт подчеркнул, что страховать имущество после начала пожаров уже поздно.

"Лучше было начать подготовку зимой, изучив предложения страховых компаний и их тарифы, которые доступны онлайн на маркетплейсах и других сайтах. После выбора компании следует пригласить её агента для оценки вероятности страхового случая и стоимости жилья", — посоветовал он.

Юргенс добавил, что оформление страховки занимает значительное время.

"Если рядом уже разгорелся пожар, расчёты страховщиков вас скорее всего разочаруют", — отметил эксперт.

По словам главы ИНСОР, окончательная стоимость полиса зависит от множества факторов, включая регион и стоимость вложений в жилище. Для получения соразмерной компенсации важно предусмотреть страхование за несколько месяцев до возможного стихийного бедствия, добавил он.

Ранее Юргенс указывал на необходимость страхования жилья в определённых регионах, таких как Дальний Восток и Юг России.

Напомним, что недавние пожары в Иркутской области привели к уничтожению более 200 жилых и дачных домов.

Ранее "РСХБ Страхование" заявило о готовности компенсировать ущерб от майских заморозков аграриям в российских регионах.