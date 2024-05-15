"Надо было думать зимой": россиянам объяснили, почему страхование домов от лесных пожаров уже не поможет

Жителям регионов, которые регулярно страдают от лесных пожаров, следует заранее задуматься о страховании своего жилья, заявил Общественной Службе Новостей президент Института современного развития Игорь Юргенс.
Эксперт подчеркнул, что страховать имущество после начала пожаров уже поздно.
"Лучше было начать подготовку зимой, изучив предложения страховых компаний и их тарифы, которые доступны онлайн на маркетплейсах и других сайтах. После выбора компании следует пригласить её агента для оценки вероятности страхового случая и стоимости жилья", — посоветовал он.
Юргенс добавил, что оформление страховки занимает значительное время.
"Если рядом уже разгорелся пожар, расчёты страховщиков вас скорее всего разочаруют", — отметил эксперт.
По словам главы ИНСОР, окончательная стоимость полиса зависит от множества факторов, включая регион и стоимость вложений в жилище. Для получения соразмерной компенсации важно предусмотреть страхование за несколько месяцев до возможного стихийного бедствия, добавил он.
Ранее Юргенс указывал на необходимость страхования жилья в определённых регионах, таких как Дальний Восток и Юг России.
Напомним, что недавние пожары в Иркутской области привели к уничтожению более 200 жилых и дачных домов.
Ранее "РСХБ Страхование" заявило о готовности компенсировать ущерб от майских заморозков аграриям в российских регионах.
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