Езда на непрогретой автоматической коробке передач (АКПП) в холодную погоду может привести к серьезным поломкам из-за утолщения трансмиссионной жидкости (ATF).
Слишком густое масло затрудняет работу масляного насоса, что может вызвать его перегрев и выход из строя. Кроме того, недостаточное смазывание фрикционных дисков приводит к их подгоранию, что усугубляет загрязнение ATF и ведет к ухудшению его свойств.
Наконец, плотная жидкость затрудняет переключение передач, вызывая рывки и стуки при начале движения. Таким образом, необходимо тщательно прогревать трансмиссию в мороз, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.