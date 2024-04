Риски езды на непрогретой АКПП в мороз: что нужно знать каждому водителю

Езда на непрогретой автоматической коробке передач (АКПП) в холодную погоду может привести к серьезным поломкам из-за утолщения трансмиссионной жидкости (ATF).

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0