Риски езды на непрогретой АКПП в мороз: что нужно знать каждому водителю

Опасно для трансмиссии: как морозы могут уничтожить вашу АКПП

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Езда на непрогретой автоматической коробке передач (АКПП) в холодную погоду может привести к серьезным поломкам из-за утолщения трансмиссионной жидкости (ATF).

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Слишком густое масло затрудняет работу масляного насоса, что может вызвать его перегрев и выход из строя. Кроме того, недостаточное смазывание фрикционных дисков приводит к их подгоранию, что усугубляет загрязнение ATF и ведет к ухудшению его свойств.

Наконец, плотная жидкость затрудняет переключение передач, вызывая рывки и стуки при начале движения. Таким образом, необходимо тщательно прогревать трансмиссию в мороз, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.