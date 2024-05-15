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Опухоль против нейронов: сенсационное открытие российских ученых в борьбе с раком мозга

Российские ученые смогли победить рак головного мозга

0:53
Наука

Нейрофизиологи из ИВНД РАН представили новую технологию, которая может революционизировать лечение глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга, сообщает "РГ".

Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Фото: Openverse by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0

Метод направлен на превращение опухолевых клеток в зрелые нейроны, что снижает размеры и агрессивность опухоли. Ученые объясняют, что технология основана на использовании специальных веществ, которые останавливают деление опухолевых клеток и способствуют их созреванию.

Лабораторные эксперименты на животных дали обнадеживающие результаты, но перед началом клинических испытаний на людях требуется провести дополнительные исследования и анализ данных.

Исследователи надеются, что новый метод лечения станет доступным для пациентов в ближайшие годы и значительно улучшит прогнозы для больных глиобластомой мозга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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