Работа в саду без вреда для здоровья: эти советы облегчат труд и помогут избежать усталости

Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В Подмосковье открыт дачный сезон. Садоводство является отдушиной для многих пожилых людей. Однако важно не забывать заботиться о своём здоровье. О том, на что обратить внимание при выполнении садовых работ, рассказала управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Специалист советует работать сидя. Особенно это актуально для людей, которые страдают от болей в спине и шее. Тяжёлые вещи лучше носить в тачках и корзинах на колёсах, а работать инструментами с длинными ручками.

"Для удобства рекомендуется организовать вертикальную посадку или создать высокие грядки, чтобы не наклоняться лишний раз", — отметила специалист в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Также специалист рекомендует использовать раскладные табуретки во время сбора урожая и цветов.

Важно защищаться от солнца одеждой, закрывающей кожу, носить удобную обувь с фиксированной пяткой и небольшой подошвой. Балан подчеркнула важность перерывов в работе, чтобы чтобы избежать усталости и травм.