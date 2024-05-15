Работа в саду без вреда для здоровья: эти советы облегчат труд и помогут избежать усталости

В Подмосковье открыт дачный сезон. Садоводство является отдушиной для многих пожилых людей. Однако важно не забывать заботиться о своём здоровье. О том, на что обратить внимание при выполнении садовых работ, рассказала управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан.
Специалист советует работать сидя. Особенно это актуально для людей, которые страдают от болей в спине и шее. Тяжёлые вещи лучше носить в тачках и корзинах на колёсах, а работать инструментами с длинными ручками.
"Для удобства рекомендуется организовать вертикальную посадку или создать высокие грядки, чтобы не наклоняться лишний раз", — отметила специалист в беседе с изданием "Вести Подмосковья".
Также специалист рекомендует использовать раскладные табуретки во время сбора урожая и цветов.
Важно защищаться от солнца одеждой, закрывающей кожу, носить удобную обувь с фиксированной пяткой и небольшой подошвой. Балан подчеркнула важность перерывов в работе, чтобы чтобы избежать усталости и травм.
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