Дочь режиссера Кончаловского покинула страну? Ответ в её последнем посте

Дизайнер и дочь известного режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская, вместе с супругом Никитой Кузьминым переехала в Баку, Азербайджан.
Она разместила в своих социальных сетях фотографию с мужем, добавив подпись: "Два человека с температурой в Баку".
Мария — дочь актрисы Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, в сентябре 2020 года она официально стала женой Кузьмина, который является сооснователем и руководителем IT-компании.
Несмотря на первоначальные возражения ее отца, связанные с разницей в возрасте между молодоженами, он в итоге поддержал выбор дочери.
В настоящее время Мария продолжает свою творческую деятельность, занимаясь живописью и дизайном одежды.
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