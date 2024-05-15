Дочь режиссера Кончаловского покинула страну? Ответ в её последнем посте

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Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России

0:48
Шоу-бизнес

Дизайнер и дочь известного режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская, вместе с супругом Никитой Кузьминым переехала в Баку, Азербайджан.

Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России
Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Она разместила в своих социальных сетях фотографию с мужем, добавив подпись: "Два человека с температурой в Баку".

Мария — дочь актрисы Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, в сентябре 2020 года она официально стала женой Кузьмина, который является сооснователем и руководителем IT-компании.

Несмотря на первоначальные возражения ее отца, связанные с разницей в возрасте между молодоженами, он в итоге поддержал выбор дочери.

В настоящее время Мария продолжает свою творческую деятельность, занимаясь живописью и дизайном одежды.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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