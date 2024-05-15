Дочь режиссера Кончаловского покинула страну? Ответ в её последнем посте

Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер и дочь известного режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская, вместе с супругом Никитой Кузьминым переехала в Баку, Азербайджан.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0

Она разместила в своих социальных сетях фотографию с мужем, добавив подпись: "Два человека с температурой в Баку".

Мария — дочь актрисы Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, в сентябре 2020 года она официально стала женой Кузьмина, который является сооснователем и руководителем IT-компании.

Несмотря на первоначальные возражения ее отца, связанные с разницей в возрасте между молодоженами, он в итоге поддержал выбор дочери.

В настоящее время Мария продолжает свою творческую деятельность, занимаясь живописью и дизайном одежды.