Стало известно, какие люди обладают худшей вербальной памятью

Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что у людей, не обладающих так называемым "внутренним голосом", вербальная память хуже, чем у тех, кто ведет мысленный монолог. Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychological Science (PsychoSci), подтверждают это.

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По словам исследователей, большинство людей в повседневной жизни ведут мысленный диалог сами с собой. "Внутренний голос" помогает озвучивать текст при чтении и комментировать происходящее. Однако последние исследования показывают, что 5-10% людей не имеют такого внутреннего голоса.

Люди без внутреннего голоса сталкиваются с трудностями, так как им приходится прикладывать дополнительные усилия для перевода мыслей в слова. Некоторые из них предпочитают мыслить образами, превращая их в слова только при необходимости общения.

Другие сравнивают свой мозг с компьютером, который не обрабатывает мысли вербально, утверждая, что общаются "по-своему". При этом они описывают восприятие текстовой информации как чтение "немых" слов.

В ходе нового исследования датских ученых выяснилось, что люди без внутреннего голоса хуже запоминают слова и испытывают трудности с заданиями, где важен звуковой аспект языка.

Эксперимент с участием 46 добровольцев показал, что отсутствие внутреннего монолога связано с плохой вербальной памятью. Этот тип памяти помогает организовывать и придавать значение словам, знаниям и символам.

Также люди без внутреннего голоса хуже воспринимают такие языковые и звуковые категории, как рифма.