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Зарубежные пользователи требуют от МОК отстранения россиянина Хачанова от ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети

Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети

1:28
Спорт

Российский теннисист и 18-я ракетка мира Карен Хачанов оказался в центре внимания после того, как зарубежные пользователи интернета выразили требование об отстранении его от участия в Олимпийских играх из-за фотографии с георгиевской лентой, которую он опубликовал в социальных сетях в День Победы, 9 мая.

Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Георгиевская лента является запрещённым символом в соответствии с правилами Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому пользователи обратились в МОК с жалобой на Хачанова.

Однако данная публикация вызвала разногласия у его подписчиков. Некоторые требуют его отстранения от Олимпиады. Мнение пользователей интернета разделилось.

Возмущённые пользователи пишут, что Карен Хачанов должен быть отстранен от участия в Играх.

Часть пользователей считает, что "в Париже не должно быть русских спортсменов или болельщиков".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации.

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определенным правилам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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