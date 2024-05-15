Большие изменения в налоговой системе: всех россиян ждет повышение НДФЛ до 15%?!

Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новый министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство скоро рассмотрит возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения, учитывая, что в настоящее время действует единая ставка НДФЛ в размере 13%.

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Известный экономист Никита Кричевский выразил мнение, что возможно повышение налоговой ставки для всех граждан России, за исключением тех, кто имеет самый скромный доход.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" он уточнил, что изначально предлагалось увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов только для лиц с доходом свыше 5 миллионов рублей в год, но с начала текущего года речь идет уже о доходе в размере 1 миллион рублей в год.

Кричевский подчеркнул, что ожидает, что налог на доходы физических лиц для данных категорий граждан будет установлен на повышенном уровне. Он также напомнил, что подобные изменения в налоговой системе активно обсуждались в последние несколько лет.

Кроме того, экономист не исключает, что может быть установлена прогрессивная шкала без нижней границы дохода, что в конечном итоге приведет к тому, что все, за исключением самых малообеспеченных слоев населения, будут платить НДФЛ по ставке 15%.