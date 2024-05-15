Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак рассказала о "кринжовом" портрете Карла III: что это вообще такое
Кинологи дали ответ, как понять, что хочет сказать ваша собака
Российская тревел-блогерша назвала шокирующие привычки китайцев
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Большие изменения в налоговой системе: всех россиян ждет повышение НДФЛ до 15%?!

Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке

1:23
Экономика

Новый министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство скоро рассмотрит возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения, учитывая, что в настоящее время действует единая ставка НДФЛ в размере 13%. 

Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известный экономист Никита Кричевский выразил мнение, что возможно повышение налоговой ставки для всех граждан России, за исключением тех, кто имеет самый скромный доход.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" он уточнил, что изначально предлагалось увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов только для лиц с доходом свыше 5 миллионов рублей в год, но с начала текущего года речь идет уже о доходе в размере 1 миллион рублей в год.

Кричевский подчеркнул, что ожидает, что налог на доходы физических лиц для данных категорий граждан будет установлен на повышенном уровне. Он также напомнил, что подобные изменения в налоговой системе активно обсуждались в последние несколько лет.

Кроме того, экономист не исключает, что может быть установлена прогрессивная шкала без нижней границы дохода, что в конечном итоге приведет к тому, что все, за исключением самых малообеспеченных слоев населения, будут платить НДФЛ по ставке 15%. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников