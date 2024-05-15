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Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо

1:35
Мир

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в результате которого он был тяжело ранен, стало первым преступлением подобного рода за десятилетия. Европейские лидеры высказались по поводу случившегося. 

Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала достаточно сдержанно:

"Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, они подрывают демократию".

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался так же предельно отстранённо:

"Насилию не место в европейской политике".

Более эмоциональной оказалась реакция восточноевропейских лидеров. Премьер Польши Дональд Туск заявил:

"Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот очень трудный момент".

Президент Сербии Александр Вучич молится за здоровье словацкого премьера:

"Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя".

В том же ключе высказался премьер Нидерландов Марк Рютте:

"Шокирован тем, что в моего давнего коллегу стреляли. Я желаю ему много сил, мои мысли с ним и его семьей".

Премьер Румынии Марчел Чолаку заметил, что следовало бы наказать преступников:

"Подобные крайние действия не имеют оправдания, виновные должны быть привлечены к ответственности".

В Роберта Фицо выстрелил из пистолета 71-летний гражданин Словакии, графоман и либерал. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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