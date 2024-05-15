Ксения Собчак высказалась о скандале вокруг кровавого портрета Карла III: "Ад? Кровь? Сатанисты?"

Ксения Собчак рассказала о "кринжовом" портрете Карла III: что это вообще такое

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поиронизировала над выражением лица короля Великобритании Карла III, которому вручили его кровавый портрет.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак разместила в своём Telegram-канале фото и видео с первым официальным портретом Карла III после его коронации. Живописное полотно с изображением представителя королевской династии вызвало настоящий скандал.

Публика назвала портрет "кровавым", так как он почти полностью выполнен в красных тонах.

"Ну что могу сказать: выделиться у художника точно получилось, и теперь в социальных сетях строится теория на теории, что это вообще такое. Ад? Кровь? Сатанисты?" — написала журналистка.

Отдельно Собчак оценила выражение лица действующего короля, который остался явно не в восторге от подарка. Он даже испугался своего изображения и нервно метнулся в сторону, когда с портрета скинули ткань.

"Лицо Карла — пример, как не надо принимать кринжовые подарки. Ему бы у Камбербэтча поучиться", — выразила своё мнение Ксения.