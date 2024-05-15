Ксения Собчак высказалась о скандале вокруг кровавого портрета Карла III: "Ад? Кровь? Сатанисты?"

Ксения Собчак поиронизировала над выражением лица короля Великобритании Карла III, которому вручили его кровавый портрет.
Ксения Собчак разместила в своём Telegram-канале фото и видео с первым официальным портретом Карла III после его коронации. Живописное полотно с изображением представителя королевской династии вызвало настоящий скандал.
Публика назвала портрет "кровавым", так как он почти полностью выполнен в красных тонах.
"Ну что могу сказать: выделиться у художника точно получилось, и теперь в социальных сетях строится теория на теории, что это вообще такое. Ад? Кровь? Сатанисты?" — написала журналистка.
Отдельно Собчак оценила выражение лица действующего короля, который остался явно не в восторге от подарка. Он даже испугался своего изображения и нервно метнулся в сторону, когда с портрета скинули ткань.
"Лицо Карла — пример, как не надо принимать кринжовые подарки. Ему бы у Камбербэтча поучиться", — выразила своё мнение Ксения.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.