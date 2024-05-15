Необычные привычки китайцев: что удивило российскую туристку в Китае

Российская тревел-блогерша назвала шокирующие привычки китайцев

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Китай и рассказала о привычках местных жителей, которые могли бы вызвать недоумение у её соотечественников. Свой рассказ она опубликовала в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, её поразило отсутствие центрального отопления в китайских домах.

"Для любого россиянина это кажется странным. А ведь я была не в провинциях, а в двух самых крупных и современных городах. У нас во всех квартирах есть центральное отопление, как выживать без него — непонятно", — отметила она.

Во-вторых, блогерша заметила, что китайцы сушат белье на сушилках прямо посреди проезжей части или улицы.

"Выглядит это жутко, конечно, всё напоказ. А сколько потом пыли и грязи на этой одежде скапливается, даже представить не могу", — поделилась она.

В-третьих, путешественница указала на необычные для россиян завтраки в Китае, включающие супы, лапшу с мясом или морепродуктами и горячие блюда с гарниром. Она отметила, что порции в заведениях очень большие.

Также блогерша обратила внимание на то, что китайцы всегда ходят в масках.

"Многие утверждают, что это из-за плохой экологии и грязного воздуха. Я не нашла подтверждения этому. Все китайцы, у которых я спрашивала, почему они в маске, отвечали: "Чтобы не заразиться"", — объяснила она, добавив, что при этом они не всегда следят за гигиеной и не моют руки с мылом.

Другие особенности китайцев, которые она перечислила, включают добавление сахара и гвоздики во все горячие блюда, повсеместное использование видеонаблюдения, фотографирование с иностранцами, поиск партнёра через брачные агентства и любовь к яркой, необычной и иногда несуразной одежде.