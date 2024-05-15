Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло почти в 2,7 раза
Владимир Путин негодует по поводу покушения на Роберта Фицо
Три признака, которые говорят о том, что время сменить мастера по уходу за ногтями
Кинологи дали ответ, как понять, что хочет сказать ваша собака
Ксения Собчак рассказала о "кринжовом" портрете Карла III: что это вообще такое
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Необычные привычки китайцев: что удивило российскую туристку в Китае

Российская тревел-блогерша назвала шокирующие привычки китайцев

1:57
Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Китай и рассказала о привычках местных жителей, которые могли бы вызвать недоумение у её соотечественников. Свой рассказ она опубликовала в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

Российская тревел-блогерша назвала шокирующие привычки китайцев
Фото: фотобиблиотека Политехнической школы by Jérémy Barande is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, её поразило отсутствие центрального отопления в китайских домах.

"Для любого россиянина это кажется странным. А ведь я была не в провинциях, а в двух самых крупных и современных городах. У нас во всех квартирах есть центральное отопление, как выживать без него — непонятно", — отметила она.

Во-вторых, блогерша заметила, что китайцы сушат белье на сушилках прямо посреди проезжей части или улицы. 

"Выглядит это жутко, конечно, всё напоказ. А сколько потом пыли и грязи на этой одежде скапливается, даже представить не могу", — поделилась она.

В-третьих, путешественница указала на необычные для россиян завтраки в Китае, включающие супы, лапшу с мясом или морепродуктами и горячие блюда с гарниром. Она отметила, что порции в заведениях очень большие.

Также блогерша обратила внимание на то, что китайцы всегда ходят в масках.

"Многие утверждают, что это из-за плохой экологии и грязного воздуха. Я не нашла подтверждения этому. Все китайцы, у которых я спрашивала, почему они в маске, отвечали: "Чтобы не заразиться"", — объяснила она, добавив, что при этом они не всегда следят за гигиеной и не моют руки с мылом.

Другие особенности китайцев, которые она перечислила, включают добавление сахара и гвоздики во все горячие блюда, повсеместное использование видеонаблюдения, фотографирование с иностранцами, поиск партнёра через брачные агентства и любовь к яркой, необычной и иногда несуразной одежде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
В Германии сообщили, что Россия ответственна за рост поставок газа в Евросоюз
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Премьера Словакии Роберта Фицо показательно наказали расстрелом Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как пожилым людям выполнять работу в саду без вреда для здоровья
Люди без внутреннего голоса обладают худшей вербальной памятью
Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника
Мария Ильюхина назвала своё путешествие в Башкирию экстремальным
Теннисиста Хачанова могут не допустить на ОИ-2024 из-за георгиевской ленты в соцсети
За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав
Эксперт: россияне будут платить налог на доходы физических лиц по повышенной ставке
Российские ученые смогли победить рак головного мозга
Европейские лидеры с разной степенью резкости осудили покушение на Фицо
Дочь режиссера Кончаловского вместе с мужем уехала из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников