За езду на нестандартных шинах могуть лишить прав

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За использование нестандартных покрышек могут лишить прав.

Фото: Wikipedia by Stiopa is licensed under CC BY-SA 3.0

Правила изменения заводской комплектации транспортных средств установлены ТР ТС 018/2011. В перечне неисправностей, при которых запрещено использование автомобиля, указано, что шины должны быть с размером, указанным производителем. Нештатные колеса снижают управляемость и комфортность вождения, искажают показания спидометра, могут задевать подвеску и кузов. Установка нештатных колес требует официальной регистрации, если производитель не предусмотрел замену.

Инспектор ГИБДД может вынести предупреждение или назначить штраф за установку нештатных колес. В случае неисполнения требования о демонтаже шин грозит штраф 5000 рублей, арест или лишение прав на 1-3 месяца. Для узаконивания нештатных шин необходимо провести экспертизу в аккредитованной лаборатории, получить заключение и предоставить его в ГИБДД для получения разрешения.

Лишение прав возможно через 10 дней после вынесения требования о замене колес. Важно уделить особое внимание составлению протокола и предоставить возражения, замечания и разъяснения.

Автовладелец может обратиться к автоюристу для защиты своих прав и интересов. Автоюрист может предоставить консультацию, анализ материалов, подать жалобу, провести экспертизу и оценку перспектив, составить документы для суда и обеспечить защиту на судебных заседаниях.