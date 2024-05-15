Как поговорить с собакой: инструкция, как понять, что хочет сказать вам питомец

Вероятно, что собаки могут улавливать человеческие слова и команды, храня их в памяти.
Человек, в свою очередь, также способен расшифровать животные сигналы. В случае с собаками это чаще всего касается языка тела, особенно движений хвоста.
Ветеринар Ксения Старцун поделилась, как понять желания собаки.
Первый совет
Обратите внимание на тело животного: его позицию, движения хвоста, ушей и мимику. Расслабленное тело, виляющий хвост и поднятые уши говорят о спокойствии. При тревоге же признаки будут противоположными.
Второй совет
Лай или скуление могут сигнализировать как о радости, так и о боли или тревоге. Важны тон и сила звука.
Третий совет
Виляние хвоста может означать и дружелюбие, и нервозность. Если собака радостно встречает знакомого, она виляет хвостом. Но если ее что-то беспокоит, она может начать рычать.
Четвертый совет
Поведение собаки может многое рассказать о ее настроении. Она может быть общительной или, наоборот, избегать контактов. Важно обращать внимание на аппетит, активность и сон животного.
Эти простые рекомендации помогут определить, когда собака нуждается в вашей помощи, и предотвратить возможные проблемы.
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