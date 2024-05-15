Как поговорить с собакой: инструкция, как понять, что хочет сказать вам питомец

Кинологи дали ответ, как понять, что хочет сказать ваша собака

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вероятно, что собаки могут улавливать человеческие слова и команды, храня их в памяти.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Человек, в свою очередь, также способен расшифровать животные сигналы. В случае с собаками это чаще всего касается языка тела, особенно движений хвоста.

Ветеринар Ксения Старцун поделилась, как понять желания собаки.

Первый совет

Обратите внимание на тело животного: его позицию, движения хвоста, ушей и мимику. Расслабленное тело, виляющий хвост и поднятые уши говорят о спокойствии. При тревоге же признаки будут противоположными.

Второй совет

Лай или скуление могут сигнализировать как о радости, так и о боли или тревоге. Важны тон и сила звука.

Третий совет

Виляние хвоста может означать и дружелюбие, и нервозность. Если собака радостно встречает знакомого, она виляет хвостом. Но если ее что-то беспокоит, она может начать рычать.

Четвертый совет

Поведение собаки может многое рассказать о ее настроении. Она может быть общительной или, наоборот, избегать контактов. Важно обращать внимание на аппетит, активность и сон животного.

Эти простые рекомендации помогут определить, когда собака нуждается в вашей помощи, и предотвратить возможные проблемы.