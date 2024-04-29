Как покорить непослушную собаку: советы опытных кинологов

Кинологи рассказали, как дрессировать непослушную собаку

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чтобы научить собаку подчиняться, необходимы терпение и регулярные тренировки. Без них собака рискует стать капризной.

Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Если пес сорвется с поводка, он вряд ли сразу откликнется на вызов хозяина. Давайте рассмотрим, как справиться с непослушным животным и заставить его возвращаться.

Обучение собаки следует начинать дома в обстановке, привычной для животного.

Собака не должна отвлекаться на посторонние стимулы. В итоге она должна научиться моментально реагировать на свое имя.

Проводите короткие и частые тренировочные сессии. Достаточно тренироваться по 3-5 минут 3-4 раза в день, поощряя животное за успехи. Интервалы между занятиями следует постепенно увеличивать, усложняя задания.

Выберите подходящее место для прогулок на улице и повторяйте тренировки, поощряя собаку.

Приучите собаку реагировать не только на имя, но и на определенный звук или жест.

Во время прогулки важно сохранять позитивный настрой. Собака чувствует настроение хозяина, и если вызывать ее, будучи раздраженным, скорее всего, она не подойдет.

Не следует торопиться отпускать собаку с поводка. Следует проводить тренировки на длинном ремне.

Ни в коем случае не следует гнаться за собакой и кричать на нее, особенно если она испугана.

Необходимо подождать, пока собака остановится и успокоится. Затем подойдите к ней и мягко позовите беглеца.

Собака должна понимать, что возвращение к хозяину всегда приятно, вкусно и радостно. Без доверия это невозможно.