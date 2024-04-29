Чтобы научить собаку подчиняться, необходимы терпение и регулярные тренировки. Без них собака рискует стать капризной.
Если пес сорвется с поводка, он вряд ли сразу откликнется на вызов хозяина. Давайте рассмотрим, как справиться с непослушным животным и заставить его возвращаться.
Обучение собаки следует начинать дома в обстановке, привычной для животного.
Собака не должна отвлекаться на посторонние стимулы. В итоге она должна научиться моментально реагировать на свое имя.
Проводите короткие и частые тренировочные сессии. Достаточно тренироваться по 3-5 минут 3-4 раза в день, поощряя животное за успехи. Интервалы между занятиями следует постепенно увеличивать, усложняя задания.
Выберите подходящее место для прогулок на улице и повторяйте тренировки, поощряя собаку.
Приучите собаку реагировать не только на имя, но и на определенный звук или жест.
Во время прогулки важно сохранять позитивный настрой. Собака чувствует настроение хозяина, и если вызывать ее, будучи раздраженным, скорее всего, она не подойдет.
Не следует торопиться отпускать собаку с поводка. Следует проводить тренировки на длинном ремне.
Ни в коем случае не следует гнаться за собакой и кричать на нее, особенно если она испугана.
Необходимо подождать, пока собака остановится и успокоится. Затем подойдите к ней и мягко позовите беглеца.
Собака должна понимать, что возвращение к хозяину всегда приятно, вкусно и радостно. Без доверия это невозможно.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.