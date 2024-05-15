Натуральное средство от галловой тли: просто опудрите им растения и забудете о вредителе

Избавляемся от галловой тли

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля поражает самые разные растения и особенно любит молодые листочки. Если на листьях смородины появились красно-коричневые вздутые пятна неправильной формы, это признак наличия тли. Со временем такие повреждённые листья засыхают и отмирают.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Галловая тля часто поселяется на смородине — красной, розовой и белой. В период распускания молодых листочков тля уже тут как тут, облюбовывая молодые и сочные листья.

Скрученные верхушки побегов также указывают на присутствие тли. Если их распутать, можно увидеть вредителей. Галловая тля — опасный садовый вредитель, способный уничтожить даже взрослое растение. Пик её активности приходится на май-июнь, но бороться придется не только с тлей, но и с муравьями, которые её распространяют по всему огороду.

Выбор средств зависит от степени поражения куста. Если вы обнаружили тлю на ранней стадии, помогут народные способы.

Оборвите все поражённые листья, чтобы избавиться от большого количества вредителей. Затем утром опудрите весь куст сухой золой, посыпая его полностью и поднимая веточки, чтобы зола попала повсюду. Это помогает избавиться не только от тли, но и от долгоносика. Точные пропорции не важны — берите сколько нужно, повторяя процедуру через 2-3 дня. Этот натуральный способ очень эффективен.